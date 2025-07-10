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聘僱失聯移工病重竟遺棄山區送不治　黑心雇主認錯賠償下場出爐

▲桃園地檢署去年10月間新竹、雲林、桃園警方會同專勤隊偵辦泰國籍失聯移工死亡案起訴並具體求刑，桃園地院今天判決出爐，圖為移工棄置現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署去年10月間新竹、雲林、桃園警方會同專勤隊偵辦泰國籍失聯移工死亡案起訴並具體求刑，桃園地院今天判決出爐，圖為移工棄置現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍潘姓失聯移工去年10月被發現倒臥在新竹縣新埔鎮115縣道產業道路上，新竹警方據報急送林口長庚醫院急救仍傷重不治，桃園地檢署指揮桃市、新竹縣、雲林警方與移民署桃園、雲林專勤隊偵辦，查出魏姓雇主夫婦非法雇用失聯移工，因移工病重擔心被查獲，竟棄置偏僻山區，事後還焚毀其衣物企圖掩飾；桃園地院今天宣判，魏姓夫婦犯共同犯遺棄罪，分別判處有期徒刑10月、8月，緩刑2年，威姓泰籍移工共同犯遺棄罪，處有期徒刑8月，於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案仍可上訴。

檢警調查，本案係去年10月19日下午3時10分許，有民眾在新竹縣新埔鎮115縣道水坑產業道路上，發現46歲泰國籍潘姓男子倒臥路上，還出現口吐白沫且昏迷不醒，新竹縣新埔警方據報到場後立即送往林口長庚醫院急救，但因傷勢嚴重於21日上午宣告不治，警方查悉死者身分後報請桃檢相驗。檢警查出死者因不明原因路倒在人煙罕至產業道路，過濾調查潘姓死者曾在路倒處附近之牧場工作，死者同事31歲泰國籍威姓失聯移工事發後行蹤不明。

檢警向法院聲請科技偵查許可書，以M化車確認威姓被告所在位置後，核發拘票後拘提威姓移工到案訊問後，查出潘姓移工於去年10月19日在48歲魏姓男子經營牧場工作，因不明原因倒地失去意識，魏姓被告及43歲黃姓妻子憂心非法僱用移工被查處，未呼叫救護車送醫，不顧死者生命已陷於危急，私下更換死者衣服，以免被察覺曾在牧場工作，再邀來69歲姚姓計程車司機與威姓泰籍移工將死者載至牧場附近之水坑產業道路棄置，事後由姚姓司機佯裝路人報警，魏姓雇主則返回牧場與妻子則焚燒死者衣物與手機等證物掩蓋犯行。

經檢方陸續拘提同案魏姓男子、黃姓女子、威姓移工、姚姓計程車駕駛到案，檢方訊問後，除姚姓駕駛以15萬元具保候傳，其餘3人向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方率法醫解剖潘姓死者鑑定，生前因為頭後枕頂部創傷，造成顱內出血，因腦部腫脹與腦幹出血，導致死者因腦損傷併發肺炎死亡，死者另有肝硬化恐為死亡之加重因子，魏姓被告明知死者倒地時已造成嚴重腦損傷，經解剖發現其患有肝硬化等病況，具有高度致死風險，尚難認死者死亡結果與魏姓被告等人之遺棄行為具有相當因果關係。

桃園地院審理時，被告魏男、黃女夫婦坦承犯行，法官審酌被告等人念及被告終能坦承犯行，衡量被告魏姓夫婦已給付被害人家屬新台幣10萬元慰問金，且犯後曾指使姚撥打119報案，並與救護人員保持聯繫，使救護人員得以迅速抵達該處，未擅自離去，難認有遺棄之故意，故為無罪之諭知。法官審結，魏姓夫婦犯共同犯遺棄罪，分別判處有期徒刑10月、8月，緩刑2年，威姓泰籍移工犯共同遺棄罪，處有期徒刑8月，於刑之執行完畢或赦免驅逐出境，本案仍可上訴。

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