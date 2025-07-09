妙齡女機車故障　惡警藉故幫忙竟搶手機還想親一下！判刑8月

▲湯姓員警去年1月間深夜，在非值勤時間發現越籍女子機車故障待援，藉故幫忙卻搶奪手機。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局湯姓員警去年1月間深夜時，穿著便服在中興路上閒逛發現越南籍妙齡女子因機車故障牽車而行，湯佯稱上前幫忙，發現置物箱內有鉅額現款，竟要求分一半，女子拿出手機欲打電話求援，湯男竟奪走手機還要求關機，甚至貼著女子臉龐「可親妳一下嗎？」嚇得女子拔腿逃離；桃園地院今（9）日宣判，被告依搶奪罪，判處有期徒刑8月，還可上訴。

檢警調查，年約50歲湯姓男子為龍潭警分局勤務中心員警，平日並無負責巡邏等外勤業務，去年1月16日深夜11時許，湯男著便服行經龍潭區中興路392巷附近，發現越南籍妙齡女子獨自牽機車步行，湯男上前協助查看故障機車，請越南女子將機車牽至附近空地查看，越女打開置物箱找工具時，湯男發現置物箱內有7、8萬現金遂起貪念，要求分一半，越南女子嚇了一跳，拿出手機欲打電話求援，並關上置物箱。

湯男立即要求越女手機關機，還伸手奪取手機，兩度阻止女子關上置物箱，越女嚇壞了，放棄手機與機車拔腿逃離現場，湯男見越女逃離，將置物箱內雨衣與機車鎖匙等物丟至附近草叢，將搶來手機帶走後離開，越南女子事後報警處理。龍潭警方據報後循線查獲湯男到案，查出竟是自家人犯案，偵訊後依搶奪罪嫌移送桃檢偵辦，湯男已於去年10月主動離職；桃園地檢署偵結依搶奪罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，被告湯男一度否認犯行，但最終仍坦承，法官根據檢警提供事證，確認犯行足堪認定；法官審酌被告身為警職，曾因性騷擾防治案件經起訴，竟再為本件之犯行，惟終能坦承犯行，且已與告訴人達成調解並履行完畢，犯後態度尚可，告訴人於院方審理時表示同意從輕量刑等情，法官審結依搶奪罪，判處有期徒刑8月，本案仍可上訴。