嗆法警「你是不是防彈的」　莽男秒加一罪！代價拘役50日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年3月間因案前往桃園地檢署應訊，偵訊終結之後，他卻在庭外咆哮，被2名法警制止，竟恫稱「下班會在門口等你」、「你是不是防彈的」，結果反而害慘自己。桃園地院法官日前審理之後，依犯妨害公務執行罪，判處阿強拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿強在地檢署與法警起爭執，結果害到自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年3月間因案前往桃園地檢署應訊，偵訊終結之後他卻不肯離去，還在偵查庭外咆哮，經2名法警上前制止，他竟然還當場恫稱「我很多小弟，打你不需要我自己動手，下班會在門口等你」、「你是不是防彈的」，2名法警仍繼續勸說，他還是不肯配合離去，甚至辱罵三字經，反而害自己吃上官司。

阿強到案之後否認妨害公務，他強調自己只是講話比較大聲、情緒比較不穩定，當時法警確實有上前制止，但他沒有罵三字經。不過，檢方檢視法警職務報告、密錄器光碟影像等證據之後，仍認定阿強涉犯妨害公務、公然侮辱等罪嫌，訊後依法將他起訴。

桃園地院法官表示，阿強對依法執行職務的法警口出穢言、恣意辱罵及恫嚇，藐視公權力行使，行為確實不當，考量到他已改口坦承犯行，態度尚可，最終依犯妨害公務執行罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。