認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）被指控將個人金融帳戶、網銀帳密提供給詐騙集團使用，導致受害者A男損失53.8萬元；但他聲稱，帳戶遭到盜用，自己也是受害者。桃園地院法官認為，阿哲在警詢、偵查、庭審的陳述都不同，他一方面自稱是受害者，一方面又放棄爭取無罪判決的機會，顯然有違常情，最終沒有採信他的說詞，並判他應賠償A男53.8萬元。

▲阿哲聲稱自己也是受害者，卻放棄爭取無罪判決。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲被指控在2024年3月間將自己名下的金融帳戶、網銀帳密提供給詐團使用，該詐團再利用投資話術，誘騙A男臨櫃匯款53.8萬元，隨後將款項全部轉移至其他帳戶。A男發現被騙之後，立刻報警處理，警方很快便循線找上提供帳戶的阿哲。

阿哲辯稱，他的帳戶遭到盜用，自己也是受害者。但桃園地院法官認為，阿哲在接受警詢時，聲稱是在交友軟體上結識網友小雅，對方推薦投資管道，還說可以幫忙操作虛擬貨幣，這才將網銀帳密交出，但他並未參與詐騙；不過，在接受偵訊時，他卻改口坦承涉及幫助詐欺、幫助洗錢。

接著，在刑事庭審理中，阿哲再度改口，說出一個和之前完全不同的版本，就連小雅的姓氏都變了。法官表示，阿哲的陳述一改再改，顯然已難認可信，他早就對小雅借用帳戶的原因存疑，卻還是交給對方使用，進而導致A男被詐團騙錢。

法官指出，阿哲自稱與小雅認識大約半個月，「感覺她還不錯」，才會交出帳戶資料，但他在本案刑事庭中被認定為有罪，卻沒有提出上訴，反而一邊自稱受害者，一邊放棄爭取無罪判決的機會，這顯然有違常情，最終沒有採信他的說詞，並判他應賠償A男53.8萬元，全案仍可上訴。