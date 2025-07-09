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社會 社會焦點 保障人權

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

▲桃園市李姓男子去年4月間開車搭載越南籍武姓人妻返回大園住處，見其老公在路旁竟眼紅衝撞導致重傷，闖禍後開車肇事，桃園地院今天宣判。（圖／記者沈繼昌攝）

▲李姓男子去年4月間開車搭載越南籍武姓人妻返回大園住處，見其老公在路旁竟眼紅衝撞導致重傷，闖禍後開車肇事。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年4月間開車搭載越南籍武姓人妻返回大園住處，見其老公在路旁竟猛踩油門衝撞，導致武女郭姓丈夫與其堂弟被撞飛，李闖禍後丟下武女逃逸，郭姓丈夫重傷，送醫救回一命，桃檢偵結依殺人未遂罪嫌起訴；桃園地院審理時，李男辯稱是心慌才導致碰撞，但法官不採信其辯詞，法院合議庭今（9）日下午依殺人未遂罪，判李有期徒刑4年8月，本案仍可上訴。

檢警調查，35歲李姓男子與越南籍武姓人妻私下交往，去年4月14日李男搭載武女外出，晚間8時許，李男開車載武女返回大園區住處，抵達住處附近時，發現武女郭姓丈夫與其堂弟站在路旁聊天，李男突然高速衝撞郭男與郭姓堂弟，2人閃避不即被撞飛後，李男竟丟下武女於路旁後迅速逃逸，武女嚇得打電話給119將2人送醫急救，郭姓丈夫被送往林口長庚醫院急救後，經緊急手術治療才救回一命，其堂弟則因及時閃避僅左手臂等處有擦挫傷勢，大園警方循線查獲李男到案。

桃檢複訊時，李男坦承犯行，警方提供現場監視畫面、醫院診斷證明等佐證，檢方審酌郭男急救後有創傷性腦出血等傷害，經林口長庚醫院急救後雖保住一命，但左眼視力受損、無光感與左腳麻木無力導致生活無法自理，年邁父母仍需終日照顧郭男；檢方偵結依殺人未遂罪嫌將李男起訴，並具體向法院求處重刑。

桃園地院審理時，被告李男否認有殺人之犯意，辯稱是一時心慌才碰撞被害人，法院依據證人證詞、被告駕駛車輛之行車紀錄器錄影、車輛受損照片等證據佐證，不採信被告辯詞，認為被告具有殺人之不確定故意；法官審酌被告始終否認有殺人犯意、迄今未賠償告訴人所受損害，告訴代理人於審理時所陳述量刑意見等情，合議庭今天下午宣判，依殺人未遂罪，判處有期徒刑4年8月，本案可上訴。

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