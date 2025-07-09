快訊／疑暴雨地基淘空！台中太平赤崁頂觀景平台驚現15公尺裂縫

記者游瓊華／台中報導

受到低壓帶及西南風影響，台中市出現暴雨。市議員蔡耀頡上山勘災，驚現太平赤崁頂景觀平台疑似遭暴雨以及先前地震影響，整座位移，出現寬3到5公分、長15公尺的超大裂縫，連飲料杯都塞得進去；另外，太平長龍路三段大馬路也出現滾滾黃色泥流，車輛行經受阻，蔡耀頡也提醒民眾留意。

▲台中暴雨，不僅太平赤崁頂觀景平台整座錯位，長龍路也出現滾滾泥流。（圖／市議員蔡耀頡提供）



蔡耀頡表示，太平赤崁頂觀景平台視野遼闊，是著名觀光景點，也是中部地區知名的重機及單車輕旅路線，過往就曾發生暴雨造成擋土牆基底掏空及邊坡滑動，導致觀景平台與道路產生錯位，道路下陷以致裂痕，這次颱風來襲，前往察看，發現裂縫又出現，且又長又寬，擔心不知情民眾站上去，恐整個崩落摔下山谷，趕緊通知市府派人拉起封鎖線，禁止民眾進入。

▲台中太平赤崁頂觀景平台嚴重錯位，連飲料杯都能塞入。（圖／市議員蔡耀頡提供）

除了赤崁頂之外，蔡耀頡表示，返程經過長龍路時，遇到路面都是滾滾泥流以及多處淹水，車輛難以行經，也提醒民眾避開該路段行駛。

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣地區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及馬祖有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。