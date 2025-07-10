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大陸 大陸焦點 特派現場

丹娜絲餘威！陸連發暴雨山洪預警　香港紅色暴雨警告

▲▼丹娜絲餘威！陸連發暴雨山洪預警　香港紅色暴雨警告。（圖／翻攝微博）

▲大陸發出暴雨預警。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「丹娜絲」在中國大陸登陸後轉為熱帶低壓，但環流造成廣東、福建等地暴雨不斷，大陸官方已於9日晚間連續發出山洪、暴雨及地質災害氣象風險預警。同時，香港天文台也在10日上午發出紅色暴雨警告信號，提醒可能導致嚴重淹水及交通堵塞。

大陸水利部與氣象局9日18時聯合發佈橙色山洪災害氣象預警，預計9日20時至10日20時，福建南部、江西東南部、廣東東部、四川東南部、雲南東北部等地部分地區發生山洪災害可能性較大（黃色預警），其中，福建南部、江西東南部、廣東東部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警）。

大陸中央氣象台9日18時發佈暴雨橙色預警，預計，9日20時至10日20時，福建東部和南部、廣東中東部、台灣南部、江西南部、湖南南部、貴州中部、雲南東南部、四川南部、重慶中西部、湖北西北部、河南西部、河北西部、內蒙古東部等地部分地區有大到暴雨，其中，福建南部、廣東東部等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250～300毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～60毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風等強。

大陸自然資源部與氣象局9日18時聯合發佈地質災害氣象風險預警，預計，9日20時至10日20時，浙江東南部、福建南部和東北部、江西東南部、廣東東部、重慶西南部、四川東南部、貴州西北部、雲南東北部等地部分地區發生地質災害的氣象風險較高（黃色預警），其中，福建南部局地發生地質災害的氣象風險高（橙色預警）。

香港天文台也在10日上午9時左右發出紅色暴雨警告信號，天文台指出，與丹娜絲殘餘及活躍西南季候風相關的強雷區正影響珠江口一帶，香港雨勢有時頗大及有狂風雷暴，「暴雨可導致嚴重水浸和交通擠塞，請注意安全。」

香港教育局也宣布，由於天氣惡劣，所有下午校今日下午停課；但正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

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