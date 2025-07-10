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「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

低壓帶及西南風影響，今天各地天氣不穩定，昨天至今天下午3時20分，屏東累積雨量已達766毫米、台東735毫米，均為超大豪雨警戒。中央氣象署表示，今天傍晚發生大規模劇烈豪雨機率降低，將於下午5時結束較大規模或較劇烈豪雨作業。明天中南部仍是降雨熱區，民眾仍須留意。

氣象署資深預報員李孟軒表示，今天低壓帶及西南風影響，南部及南台東降雨明顯，預計晚間起降雨稍緩，但今晚到明天上午低壓帶持續影響，南部、東部及南台東仍有局部豪大雨機率。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲氣象署12小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）

李孟軒表示，今天截至下午3時20分，南部地區累積雨量都有200毫米以上，台東縣477.5毫米、屏東縣470毫米、高雄市352.5毫米、台南市237毫米；昨天至今天下午3時20分，屏東縣累積雨量則有達766毫米、台東縣735毫米、高雄市592毫米、台南市410毫米、嘉義縣434.5毫米。

他指出，今天較強回波沿著西南風移入，雲林以南、南投均有達豪雨等級，屏東為大豪雨，高屏及台東山區為超大豪雨警戒，另外，下午2時又有較強對流通過，屏東及台東時雨量皆有50毫米。

他表示，南部及南台東未來6小時雨量仍有40至50毫米，明天清晨低壓帶向北移動，明顯降雨逐漸往中部擴展。明天中南部仍是降雨熱區，午後較為趨緩，晚間有機會進一步減緩。

李孟軒也提醒，今、明天南部沿海、蘭嶼及綠島浪高有2至3米，適逢大潮期間，中南部沿海有積淹水機率，民眾仍須留意。

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