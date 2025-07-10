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南部超大豪雨狂炸500毫米　今明雲林以南警戒

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天各地天氣仍不穩定，雲林以南及東南部地區降雨最劇烈。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

低壓帶及西南風影響，今天各地天氣仍不穩定，雲林以南及東南部地區降雨最劇烈，部分地區達豪雨及大豪雨以上等級，其中，台東及屏東山區24小時雨量已超過500毫米，達最高的超大豪雨警戒，這波雨勢預計持續至明天，但隨著太平洋高壓增強，雨勢會逐漸減弱，周末就會回到夏季天氣型態。

中央氣象署資深預報員李孟軒表示，今天受到低壓帶及西南風影響，各地都有降雨，中南部、東南部有大雨及豪雨，南部、東南部有局部豪雨以上等級。

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李孟軒指出，目前中國華南延伸到台灣東部海面為低壓帶，其南側對流雲系發展旺盛，沿著西南風將水氣帶到台灣陸地，目前雲林以南、南台東都有旺盛對流移入，造成短延時強降雨，部分地區時雨量有來到40毫米。

李孟軒表示，今天雲林以南降雨最明顯，截至上午10時南台東大武、屏東山區累積雨量都有350毫米以上， 台南及高雄也有200毫米，氣象署持續發布豪大雨特報。

他指出，目前彰化、澎湖及金門為局部大雨，雲林以南、南投及台東為豪雨，屏東、台東及高雄山區為局部大豪雨及超大豪雨， 台東及屏東山區24小時雨量已超過500毫米，達最高的超大豪雨警戒。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天截至上午10時南台東大武、屏東山區累積雨量都有350毫米以上。（圖／氣象署提供）

針對未來24小時雨量預估，他表示，今天上午8時到下午2時，雲林以南、台東降雨最明顯，南部、南台東6小時雨量來到70毫米，午後降雨持續，北部山區也有較大雨勢。今晚到凌晨北部有降雨空檔，但明天清晨受到陸風及西南風輻合，未來24小時中南部降雨仍明顯。

氣象署預報員林定宜也說，今天雨帶往南移動，導致中南部地區有大雨及豪雨，今天晚間至凌晨南部地區預估還有另一波水氣移入，明天太平洋高壓增強，南邊低壓帶北移，雨勢趨緩，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率，相較今天已緩和。周末太平洋高壓增強，各地又會回到夏季天氣型態。

李孟軒提醒，今天各地天氣不穩定，南部及台東均達豪雨等級，中部也有豪雨及大雨機率。今、明天適逢大潮期間，滿潮水位偏高，沿海可能有積淹水情形，另外，連日降雨導致山區土石鬆軟，民眾均要留意。

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