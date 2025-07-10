分析／從不擋到寸土不讓！撥補台電千億髮夾彎　藍營溝通失能

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對攸關4100億元預算的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫昨喊出「朝野就各退一步」，隨即傳出國民黨團有意為了周五通過普發現金，放行台電1000億元撥補，引起藍委與基層炸鍋，國民黨智庫副執行長凌濤今（10日）緊急滅火稱，「台電撥補寸步不讓。」表決日還沒到，黨中央與黨團在第一時間「橫向溝通」失能，錯估輿論影響力，就先讓綠營看笑話，再次暴露了「決策一致性」與「內部協調機制」上的老問題。

朱立倫昨日在中常會上公開喊話，指民進黨若願意將2300億元納入普發現金，國民黨可以讓步，不再堅持拆條處理，隨即又有媒體獨家披露，國民黨團傾向同意先前反對撥補台電的1000億預算，為的就是讓普發現金能順利通過；國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。由於各方消息語意不清，更引爆藍委強烈反彈。有立委痛批，原本擋了數月的台電千億元撥補，如今卻可能為了普發而放行，讓支持者無法接受。

多數藍委認為，此時放行撥補毫無必要，因電價審議委員會最快9月才召開，電價若要調漲也將落在10月之後，對726的大罷免根本無影響，卻提前棄械投降，令人不解。更有基層幹部私下直言，這樣的政治判斷，不僅動搖藍營基本盤，還可能影響罷免案動員士氣，這樣的擔憂其來有自，社群平台上不少藍軍高喊「不投了」、「再這樣乾脆投不同意票」。

藍營人士透露，朱立倫於昨中常會上喊出「朝野各退一步」，因是看準美國總統川普有可能於今日凌晨「開獎」台美關稅，預料結果不會太好，這時若民怨沸騰，順勢讓普發現金的民意再起，行政院也必須在壓力下思索該方案，待包含台電、經濟、國土安全跟普發現金，總共6400億的特別條例周五通過後，等到真正表決特別預算時，國民黨再把台電撥補千億元部分砍掉，因此所謂的「退」是指不再堅持拆條處理。豈料，中常會才剛結束沒多久，就傳出國民黨團傾向放行台電的1000億預算，讓普發現金能夠通過，使的外界將「台電」二字與朱立倫的「退讓」產生連結。

媒體獨家訊息披露當下，國民黨中央仍未意識到新聞後座力，黨務人士們僅稱尊重黨團意見，弔詭的是，黨團部分卻也未有人主動與黨中央進行聯繫、討論，直到消息擴散，惹怒一眾也是霧裡看花的藍委與支持者。而事件延燒至今，不僅川普第二波新關稅名單未含台灣，就連民進黨秘書長林右昌都開酸，國民黨就是為了搶救罷免，花納稅人錢大撒幣買票。國民黨中央欲藉普發現金回應民意壓力，創造談判籌碼已然失效，更讓外界看破黨中央與黨團在「橫向溝通」失能問題，藍營陷於「各自表述」與輿論失控的混亂中，進一步重創黨的政策信用。

從頭到尾，國民黨未能妥善處理這場政策與輿情交叉點上的挑戰，不僅錯估媒體輿論的爆發力，也未在第一時間控管話語與節奏，導致黨中央與黨團之間各說各話、反應滯後，導致基層與選區選民怒火上升。罷免即將進入最終投票日，任何風吹草動都可能影響投票意願，在賴清德「團結十講」接連翻車，成為藍營的提款機後，國民黨卻在「普發現金」議題上自亂陣腳，若內部沒有團結共識戰略，再大的民意順風也可能轉瞬成為自毀引信。