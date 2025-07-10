郭智輝為何缺席關稅談判？　國民黨揭：踩到「美國紅線」被盯上

▲凌濤痛批，經濟部成紅色破口。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普陸續向各國公布最新關稅稅率，截至目前已22國收到通知，但名單仍未見台灣入列。國民黨今（10）日上午召開記者會，智庫副執行長凌濤指控經濟部長郭智輝，在台灣對中國企業華為公司實施禁令之際，竟協助與華為有生意往來的崇越公司應對危機，恐因此成為被美國盯上的最大紅色破口，「難怪會在台美關稅談判中缺席」。

凌濤質疑，今年台灣才對華為中芯實施禁令，郭智輝密會崇越副董事長是不是幫忙拆彈？他表示，今年6月10日台灣將華為與中芯國際（SMIC）等601個中國及其他國家的實體列為「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」。另外從郭智輝與崇越的關係來看，凌濤指出，郭智輝為崇越科技共同的創辦人，而崇越曾被爆為華為協助設計晶片，而崇越說明只跟華為做相關廢水的生意，但仍是合作的夥伴。他質疑，台灣對於華為設定禁令的過程中，郭智輝竟然不管台灣經濟與關稅的走向，還在幫崇越處理華為禁令的危機？

凌濤說明，美中晶片大戰中，中芯是美國制裁的半導體公司，崇越集團卻幫中芯進口關鍵的原物料，崇越旗下的崇誠貿易公司進口光阻（陸稱光刻膠）到中國大陸，如果中國大陸的半導體沒有光阻，將面臨嚴重的停擺，而上海崇誠正是幫中芯進口關鍵零組件的最重要廠商。他強調，郭智輝一手幫台灣制裁華為，一手又踩到美國的紅線，難怪台美關稅談判的時候，不見經濟部部長在內，因為郭智輝恐怕就是最大的「紅色破口」。

凌濤諷刺，郭智輝與「紅孩兒」沈伯洋一搭一唱，當沈詢問有無廠商會協助中國華為繞道下單購買台積電晶片？郭智輝回應將檢討盤點實體的清單，這根本就是一搭一唱在演戲。他質疑，台美關稅的互動，為什麼關鍵的經濟部長郭智輝缺席？因為郭恐怕就是被美國盯上最大的「紅色破口」。

國民黨發言人楊智伃則批，賴清德與民進黨口中不斷「抗中保台」，抹紅所有異己，抹成中共同路人，更在社群上掀起無數次的霸凌、獵巫事件。她強調，國民黨堅持和平的兩岸，更堅持健康有序的兩岸交流關係，也支持台商台青台生依法在對岸做合法的經商與生意；但民進黨不斷用「抗中保台」的方式抹紅異己，以此賺取政治的紅利。

楊智伃說，面對持續中的關稅戰與匯率不斷上升的情況，國人期待賴清德與行政團隊成為有guts的政府，能為台灣百姓找到未來的出路，而不是操作「抗中保台」在內部找敵人。她再次重申，國民黨堅持和平有序的兩岸交流，反對用「抗中保台」創造自身的政治紅利，更希望大家透過這次大惡罷，投下不同意罷免票，一起為台灣的未來找到出路。