藍營「加碼」放行台電千億補助換普發現金　綠不領情：大撒幣買票

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院提出規模4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，因應美國對等關稅的衝擊，朝野對於方案內容有不同意見。國民黨主席朱立倫昨喊「各退一步」， 不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億，要增加普發現金2300億，但也引起藍營炸鍋。民進黨秘書長林右昌今（10）日受訪時表示，傅崐萁司馬昭之心，路人皆知，就是為了搶救罷免，花納稅人錢大撒幣買票，顯示國民黨已經急了。

林右昌今由花蓮多位黨公職陪同下，前往花蓮東源花蓮慈聖宮參香祈福。林右昌表示，今天特別來參拜地母廟，地母是土地孕育之母，代表生命力量，是希望花蓮都能豐饒豐收，日前颱風侵擾造成中南部災情，希望能夠盡快恢復，所以今日特地前來參拜，為台灣祈福。

針對此次颱風對中南部多縣市造成嚴重災情，林右昌痛批，藍白聯手刪除各部會預算，包含農特基金9千萬等，是一件非常錯誤的事情，這也是各地罷團發起罷免的原因之一，相信國人看得很清楚，藍白聯手大砍農特預算，中南部農民受害，罪魁禍首就是帶頭的傅崐萁跟黃國昌，如果今天颱風是往花蓮來的話，遭殃的就是花蓮的農民。

國民黨本周五處理特別條款，將加碼2300億，林右昌在受訪時表示，傅崐萁司馬昭之心，路人皆知，就是為了搶救罷免，花納稅人錢大撒幣買票。顯示國民黨已經急了，鐵了心要花國庫2300億普發現金來救罷免。過去傅崐萁在2010年許諾予花蓮人的交通建設，如早在2010年就能取得2300億元如此多的建設資金，今日的發展將截然不同。甚至包括吉安鄉的鐵路高架化工程，都有可能早已完工。

對於罷免傅崐萁的選情，林右昌表示，目前呈現五五波、情勢非常緊繃，但已有好轉的現象，如今不僅是公教人員，連長期以來被傅崐萁欺壓、脅迫的基層鄉親，也紛紛站出來串連反對傅崐萁。他也透露，地方已有傳聞，縣長徐榛蔚準備請長假，拋下縣政，全力協助傅崐萁反罷免。

林右昌強調：「多行不義必自斃！」傅崐萁或許能以金錢綁樁、以威脅手段逼迫善良百姓，但他無法恐嚇或綁架神明。因此他表示，只要有機會，便會持續參拜花蓮各地宮廟，將傅崐萁的惡行稟告神明，祈求神明保佑花蓮，為台灣除害。

最後，針對傅崐萁多次出現在花蓮各式場合，遭外界質疑翹班不進立法院、回防選區，林右昌直言，所有花蓮鄉親看得很清楚，這種坐領乾薪、翹班翹課、不稱職的立法委員，大家就應該罷掉、當掉。