視導M1A2T實彈射擊　賴清德：未來搭配無人機落實戰略目標

記者蘇晏男／新竹報導

陸軍今（10日）首次進行「M1A2T」戰車實彈射擊，總統賴清德蒞臨視導。賴清德表示，他親自觀看M1A2T戰車實彈射擊，不管是打擊能力或者是機動性都非常的強大，難怪M1A2T戰車會被譽為地表上戰力最強的戰車。賴清德強調，今天看到584旅的成果，他相信以該旅實戰演練的成果，一定可以讓M1A2T戰車，在未來搭配無人機，或者是創新的戰術戰法，一定更可以落實國家的戰略目標。

▲賴清德10日到新竹視導M1A2T戰車實彈射擊。（圖／記者蘇晏男攝）

陸軍584旅10日上午在新竹坑子口訓場進行M1A2T戰車實彈射擊，軍方安排4輛共擊發19發戰車砲，另有4輛戰車及一輛M1070A1重型曳引車、一輛海克力士（Hercules)M88A2救濟車作為靜態展示。賴清德率國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等人蒞臨後，軍方先說明M1A2T戰車、M1070A1重型曳引車、M88A2救濟車的性能、基本資料後，再展開實彈射擊。

▲陸軍向賴清德說明M1A2T戰車性能。（圖／記者蘇晏男攝）

射擊完畢，賴清德向官兵訓勉時表示現在全體國軍正進行一年一度，最重要的漢光41號演習，今年的演習特別採取極限練兵的方式進行，也就是沒有事先的範本，但是是以大規模的實戰化演練來進行，目的是一方面要提供給全體國軍弟兄，能夠拿出平時訓練的成績，另外一個目標是要落實防衛固守、重層嚇阻的軍事戰略。

賴清德說，剛剛他親自觀看了M1A2T戰車實彈射擊，不管是打擊能力或者是機動性都非常的強大，難怪M1A2T戰車會被譽為地表上戰力最強的戰車。他要感謝584旅各位弟兄姊妹，不管是前往美國接訓，或者是回到台灣基地之後，全力以赴的進行各項操演。

賴清德表示，今天看到584旅的成果，他相信以該旅實戰演練的成果，一定可以讓M1A2T戰車，在未來搭配無人機，或者是創新的戰術戰法，一定更可以落實國家的戰略目標。

另外，賴清德向現場官兵強調，他要特別請各位弟兄能夠記住，平時多一分訓練，國軍就多一分戰力，國軍多一分戰力，國家社會人民就多一分安全，當國家多一分安全之後，區域就可以多一分和平穩定。因此大家要體認到，你們不管在任何時候、什麼時間的訓練，都會反映在國家社會人民，以及區域的成就上面，不會有任何一毫浪費。

賴清德說，他在這裡也跟顧立雄與各位弟兄姊妹承諾，政府一定會做國軍弟兄的後盾，一起團結合作，守護國家主權，維護得來不易的民主自由生活方式，也讓各行各業都可以在這個國度裡面繁榮發展。