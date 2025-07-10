　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

視導M1A2T實彈射擊　賴清德：未來搭配無人機落實戰略目標

記者蘇晏男／新竹報導

陸軍今（10日）首次進行「M1A2T」戰車實彈射擊，總統賴清德蒞臨視導。賴清德表示，他親自觀看M1A2T戰車實彈射擊，不管是打擊能力或者是機動性都非常的強大，難怪M1A2T戰車會被譽為地表上戰力最強的戰車。賴清德強調，今天看到584旅的成果，他相信以該旅實戰演練的成果，一定可以讓M1A2T戰車，在未來搭配無人機，或者是創新的戰術戰法，一定更可以落實國家的戰略目標。

▲賴清德視導「M1A2T新式戰車換裝訓練」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲賴清德10日到新竹視導M1A2T戰車實彈射擊。（圖／記者蘇晏男攝）

陸軍584旅10日上午在新竹坑子口訓場進行M1A2T戰車實彈射擊，軍方安排4輛共擊發19發戰車砲，另有4輛戰車及一輛M1070A1重型曳引車、一輛海克力士（Hercules)M88A2救濟車作為靜態展示。賴清德率國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等人蒞臨後，軍方先說明M1A2T戰車、M1070A1重型曳引車、M88A2救濟車的性能、基本資料後，再展開實彈射擊。

▲陸軍向賴清德說明M1A2T戰車性能。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陸軍向賴清德說明M1A2T戰車性能。（圖／記者蘇晏男攝）

射擊完畢，賴清德向官兵訓勉時表示現在全體國軍正進行一年一度，最重要的漢光41號演習，今年的演習特別採取極限練兵的方式進行，也就是沒有事先的範本，但是是以大規模的實戰化演練來進行，目的是一方面要提供給全體國軍弟兄，能夠拿出平時訓練的成績，另外一個目標是要落實防衛固守、重層嚇阻的軍事戰略。

賴清德說，剛剛他親自觀看了M1A2T戰車實彈射擊，不管是打擊能力或者是機動性都非常的強大，難怪M1A2T戰車會被譽為地表上戰力最強的戰車。他要感謝584旅各位弟兄姊妹，不管是前往美國接訓，或者是回到台灣基地之後，全力以赴的進行各項操演。

賴清德表示，今天看到584旅的成果，他相信以該旅實戰演練的成果，一定可以讓M1A2T戰車，在未來搭配無人機，或者是創新的戰術戰法，一定更可以落實國家的戰略目標。

另外，賴清德向現場官兵強調，他要特別請各位弟兄能夠記住，平時多一分訓練，國軍就多一分戰力，國軍多一分戰力，國家社會人民就多一分安全，當國家多一分安全之後，區域就可以多一分和平穩定。因此大家要體認到，你們不管在任何時候、什麼時間的訓練，都會反映在國家社會人民，以及區域的成就上面，不會有任何一毫浪費。

賴清德說，他在這裡也跟顧立雄與各位弟兄姊妹承諾，政府一定會做國軍弟兄的後盾，一起團結合作，守護國家主權，維護得來不易的民主自由生活方式，也讓各行各業都可以在這個國度裡面繁榮發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰一合夥2友性侵1女　遭判3年6個月當庭收押！
「刑案加油費」幫妻小慶生　台中2線2所長慘了
蔡阿嘎老婆賣防水鞋「遭影射害孩性早熟」　鄭重發聲明
快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%
女大生被壓床性侵　淫男威脅：妳要多人還是一個人
快訊／豪雨狂炸！高雄田寮淹到腿　3橋緊急封閉
苦吞25％關稅　日商界大老點「1失誤」讓川普覺遭背叛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳思瑤曝柯建銘原意　連喊3次Never：民主不走回頭路

台灣漢光41演習同一時間　美空軍＋多國部隊300多架戰機同步軍演

農業部稱沒錢救災　張嘉郡心寒嘆：預算增加卻喊窮

藍營「加碼」放行台電千億補助換普發現金　綠不領情：大撒幣買票

台灣音樂家被要求喊「我愛中國」　綠委揭共產黨本質「先騙再逼」

郭智輝為何缺席關稅談判？　國民黨揭：踩到「美國紅線」被盯上

批朱立倫加碼普發現金「獅子大開口」　綠黨團：用子孫錢救罷免

行政院6年投入270億　搶佔次世代通訊技術供應鏈

丹娜絲重創南部！農損達21億　文旦、香蕉災情慘

向殉職勇消哀悼　吳思瑤轟王鴻薇冷血砍預算假慈悲

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

吳思瑤曝柯建銘原意　連喊3次Never：民主不走回頭路

台灣漢光41演習同一時間　美空軍＋多國部隊300多架戰機同步軍演

農業部稱沒錢救災　張嘉郡心寒嘆：預算增加卻喊窮

藍營「加碼」放行台電千億補助換普發現金　綠不領情：大撒幣買票

台灣音樂家被要求喊「我愛中國」　綠委揭共產黨本質「先騙再逼」

郭智輝為何缺席關稅談判？　國民黨揭：踩到「美國紅線」被盯上

批朱立倫加碼普發現金「獅子大開口」　綠黨團：用子孫錢救罷免

行政院6年投入270億　搶佔次世代通訊技術供應鏈

丹娜絲重創南部！農損達21億　文旦、香蕉災情慘

向殉職勇消哀悼　吳思瑤轟王鴻薇冷血砍預算假慈悲

39歲、月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛　全場嘆：這2點是致命傷

東部外海出現「弧形對流線」　鄭明典：兩側易有龍捲風

加熱菸審查2年半沒結果！4業者退出申請　國健署：資料準備不足

AI開刀時代來臨！機器人首度「自主執行」膽囊手術　準確率100%

前NCT泰一涉性侵「合夥2友硬上1女」　一審判3年6個月當庭收押

Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

洋基菜鳥右投初登板5.1局奪7K　布恩承諾：明星賽後再次先發

住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

蔡其昌抵美鎖定混血好手　卡仔炸裂、龍仔雙安迎接中華隊召喚！

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

政治熱門新聞

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

漢光演習女主播是新莒光女神　私服照更美

又轉彎　國民黨「寸步不讓」台電千億撥補

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

「地表最強」戰車首實射　19發全上靶

LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　賴清德視察實彈射擊狀況

鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判

柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

藍擬不擋台電撥補？藍委群組炸鍋　直喊「這是萬萬不可的決定」

即／葛如鈞轟中華電簡志誠急澄清

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

認曾捐2萬給廢死聯盟　司法院副院長被提名人：廢死不應非黑即白

更多熱門

相關新聞

「地表最強」戰車首實射　19發全上靶

「地表最強」戰車首實射　19發全上靶

為強化「濱海決勝、灘岸殲敵」防衛構想，陸軍以「銳捷專案」編列約405億新台幣向美採購108輛M1A2T型「艾布蘭」（Abrams）戰車，國防部規劃今（10日）在新竹坑子口訓場進行首批38輛M1A2T戰車的120公厘戰車砲彈射擊，除總統賴清德蒞臨視導外，國防部也罕見全程開放直播。

顧立雄、王美花財產申報曝　存款2267萬、收藏多幅名家畫作

顧立雄、王美花財產申報曝　存款2267萬、收藏多幅名家畫作

LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　賴清德視察實彈射擊狀況

LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　賴清德視察實彈射擊狀況

賴清德：各項災後復原刻不容緩　中央地方務必通力合作

賴清德：各項災後復原刻不容緩　中央地方務必通力合作

川普致送我方加徵關稅通稿信函「難以期待」　賴政府會如何做？

川普致送我方加徵關稅通稿信函「難以期待」　賴政府會如何做？

關鍵字：

M1A2T戰車賴清德實彈射擊顧立雄國軍陸軍584旅

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

台灣首款油電動力125機車開賣

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面