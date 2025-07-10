東部外海出現「弧形對流線」　鄭明典：兩側易有龍捲風

▲南投降下暴雨。（圖／記者高堂堯攝）

生活中心／綜合報導

今日持續受低壓帶及西南風影響，彰化以南雨勢明顯。前氣象局長鄭明典分享一張雷達回波圖，顯示在東部外海有弧形對流線，他指出，「兩側是最容易出現龍捲風的地方。」

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▲弧形對流線。（圖／取自鄭明典臉書）

氣象署預報，今日持續受低壓帶及西南風影響，各地降雨機率高，主要雨區稍往南移，預估彰化以南雨勢最明顯，局部有大雨或豪雨發生的機率，且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，尤其南部及東南部地區有豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象署提醒，天氣相當不穩定，且適逢大潮，沿海低窪地區應防範局部積淹水現象。氣象署已針對11個縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區以及台東縣為「紫爆」的超大豪雨，屏東縣、恆春半島則是大豪雨「紅色警戒」。

鄭明典在臉書分享一張氣象署的雷達回波圖，標出兩個圈圈。他指出，「教科書上有~弧形對流線，兩側是最容易出現龍捲風的地方~」

▲弧形對流線。（圖／氣象署提供）

根據氣象署官網說明，龍捲風是一股自積雨雲底向地面伸展的強烈旋轉空氣柱，特點是快速運轉的而瘦長的漏斗狀雲，它的上端與雲相接，下端與地面或海相接，看上去好像一根擎天巨柱。

龍捲風的形成，必須有極不穩定的空氣擾動，或高溫高濕空氣與冷空氣之劇烈輻合作用，因此龍捲風亦常見於中緯度溫帶氣旋及強烈對流雨胞附近。龍捲風出現在陸地的，稱為陸龍捲；出現在海上的，便稱為水龍捲。