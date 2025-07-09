「弧形界面」直衝台灣　鄭明典：西南氣流降雨還會持續

▲彰化淹水過後，車牌紛紛掉落。（圖／民眾提供）

生活中心／綜合報導

低壓帶及西南風影響，中南部雨勢猛烈。前氣象局長鄭明典表示，有一道弧形的界面正往台灣方向過來，這是一股增強的西南風前緣，西南風的推進類似漲潮，一波一波的往前湧，「西南風或西南氣流的降雨型態還會持續一陣子！」

根據中央氣象署預報，今天起至周五持續受到低壓帶及西南風影響，天氣相當不穩定，西半部易有大雨甚至豪雨發生，其中今明兩天局部雷雨劇烈，伴隨短延時強降雨、雷擊和強陣風。氣象署提醒，天氣不穩定，適逢大潮，沿海低窪區留意排水不易造成的局部積淹水。

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▲鄭明典說明衛星雲圖上的弧形界面。（圖／鄭明典臉書）

鄭明典在臉書分享衛星雲圖，他指出，「左下角附近，有一道弧形的界面，動畫看，正往台灣方向過來！這是一股增強的西南風前緣，西南風的推進類似漲潮，一波一波的往前湧。西南風或西南氣流的降雨型態還會持續一陣子！」

氣象署已經在下午5時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，並將於晚間8時30分舉行記者說明會。較大規模或較劇烈豪雨作業啟動的標準，是在颱風警報期間以外，本島或各離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨、且有局部縣市達大豪雨標準；或局部縣市單日就達超大豪雨、或預估連日大豪雨的情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）