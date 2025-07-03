追風迸出愛火！　情侶檔在龍捲風前浪漫求婚

▲美國一對熱愛風暴追逐的情侶以一場特別的求婚儀式走紅網路。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國一對熱愛風暴追逐的情侶以一場特別的求婚儀式走紅網路，布萊斯謝爾頓（Bryce Shelton）與佩奇貝爾多馬斯（Paige Berdomas）多年來因對天氣的共同熱情而結識，最終攜手走進人生新篇章，在南達科他州一場龍捲風來襲時訂下終生承諾。

根據外媒的報導，這對情侶最初是在「天氣推特圈」相識，從網友到好友，再從好友走向愛侶，「我們是在網上認識的，長期以來都是好朋友」貝爾多馬斯向《人物》雜誌表示，「在各自結束了先前的戀情後，我們開始變得更加親密。去年六月我們決定第一次見面，一起去追風。」

那次地點位於愛荷華州，雖然初見時間不長，兩人卻迅速產生化學反應，隨後開始約會，並共同經營 YouTube 頻道，分享他們追風的冒險與見聞，貝爾多馬斯分享，「我們的追風風格非常相近，也都很享受與觀眾在網上互動」。

這段戀情在歷經一年多的共同追逐後迎來重要時刻，謝爾頓選擇在6月28日，南達科他州一場風暴的襲來之際向貝爾多馬斯求婚，「我從遇見她的那天起就知道，我會在追風時向她求婚」。謝爾頓表示，他計劃已久，為此藏著訂婚戒指長達18週，只為等待一個完美的時機。

當天在牆狀雲與漏斗雲形成的天空下，兩人如常拍攝紀錄風暴，貝爾多馬斯完全沒有察覺即將到來的驚喜，「我們坐在車上，準備拍照。突然下起傾盆大雨，龍捲風也迅速增強。」就在這樣壯觀的自然景象前，謝爾頓單膝跪地，提出求婚，「我穿著運動短褲和T恤，戴著護目鏡，頭髮亂糟糟的，完全沒想到他會在這時候求婚」，但貝爾多馬斯笑說，「我再也想不到比這更完美的求婚場景了。」

求婚過後，兩人並未停止追風之旅，他們與朋友兼追風同好布蘭登科皮克（Brandon Copic）相遇，後者得知兩人訂婚後，提議他們在即將生成的龍捲風前重拍一張更正式的紀念照。貝爾多馬斯感動地說，「這是我一生中見過最美麗的龍捲風」。而在龍捲風的壯觀景象前，這對新訂婚的情侶留下了極具紀念意義的合影。

訂婚消息一經曝光，迅速獲得天氣社群的廣泛祝福，「我們剛把影片上傳，就有四個認識我們的YouTuber過來擁抱我們，」貝爾多馬斯回憶，「那一刻真的太甜了，特別是大家都替我們感到開心。」貝爾多馬斯也在社群媒體上發文紀念這段特別的經歷：「這真是無比美好的一天！在南達科他州，我和我一生摯愛也就是現在的未婚夫經歷了一切，他以最史詩般的方式向我求婚。迫不及待想和你共度餘生。」

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