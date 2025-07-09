川普關稅重擊美品牌「亞洲產地」！　Nike、Lululemon全中箭

▲ 川普4月2日在白宮宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮宣布對越南、印尼等亞洲國家在內14國的對等關稅，稅率落在25%至40%之間。其中部分國家為美國服飾與鞋類品牌主要供應來源，多家知名品牌供應鏈高度依賴亞洲製造，未來營運成本恐怕大幅上升。《路透》整理主要品牌受影響情形，部分業者紛紛調整供應鏈，以降低潛在關稅風險。

Ralph Lauren

大多數商品於美國境外生產，據Raymond James今年4月的報告，其產品中約有19%來自越南，15%來自中國。該公司曾於5月表示，其供應鏈已具備多元化結構，足以因應供應中斷。

Nike

約43%商品為進口，美國市面上的運動鞋有一半來自越南，印尼與中國分別占27%與18%。運動服飾則有28%來自越南、16%來自中國、15%來自柬埔寨。Nike於6月表示，將調整產能分配以應對關稅。

Skechers

約40%產品來自中國與越南，該公司近年持續調整供應路徑，將部分生產移出中國。

Capri

旗下品牌Michael Kors主要在亞洲製造，Jimmy Choo則以義大利為主要生產基地。該集團近年擴大在越南、印尼與柬埔寨的產量。

Tapestry

Coach母公司Tapestry在5月財報中指出，主要供應來源為越南、柬埔寨與菲律賓，3國產量占整體約70%。

American Eagle

同樣以亞洲為主要供應來源。根據分析報告，該公司計畫在2025年減少自中國採購的比例。

Abercrombie & Fitch（A&F）

2024財年的供應來源供應來源為越南35%、柬埔寨22%、印度12%、中國7%，其餘25%來自其他地區。

Lululemon

布料來源以台灣最多，占比35%，其次為中國的28%與南韓的11%。成衣製造方面，越南占40%、柬埔寨與斯里蘭卡各占17%與11%，印尼與孟加拉分別為11%與7%。

Puma

根據Bernstein資料，Puma有30%商品產自中國，越南26%、柬埔寨13%、孟加拉則有12%。