外送平台「3大支援措施」啟動　助14縣市店家重建營運

▲foodpanda祭出3大補助方案協助受颱風影響之店家。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部地區，外送平台foodpanda宣布啟動3大支援措施，協助14縣市受影響商家儘速復原、降低負擔，包括期租費減免、設備毀損免費換，以及營業損失補助。

針對受颱風影響之地區包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，foodpanda祭出「3大支援措施」協助店家迅速恢復營運，詳細方案如下，詳細申請辦法則以foodpanda合作商家專區網站公告為準。

1. 期租費減免：減免災區店家2期期租費，申請期間即日起至8月底止。

2. 設備毀損免費更換：若接單設備因災遺失、毀損或泡水無法使用，提供免費更換服務。

3. 營業損失補助：針對7月6日至7月7日颱風期間，如有因消費者取消訂單產生之損失，款項將由foodpanda全額補助。

foodpanda總經理黃逸華表示：「所有商家都是我們重要的合作夥伴，面對突如其來的颱風，我們以實際行動支持，包含費用減免、設備補助，協助商家早日走出災後陰霾，恢復正常生活。」foodpanda也將持續關注各地災後情況，與商家夥伴共度難關。