　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送平台「3大支援措施」啟動　助14縣市店家重建營運

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda祭出3大補助方案協助受颱風影響之店家。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部地區，外送平台foodpanda宣布啟動3大支援措施，協助14縣市受影響商家儘速復原、降低負擔，包括期租費減免、設備毀損免費換，以及營業損失補助。

針對受颱風影響之地區包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，foodpanda祭出「3大支援措施」協助店家迅速恢復營運，詳細方案如下，詳細申請辦法則以foodpanda合作商家專區網站公告為準。

1. 期租費減免：減免災區店家2期期租費，申請期間即日起至8月底止。
2. 設備毀損免費更換：若接單設備因災遺失、毀損或泡水無法使用，提供免費更換服務。
3. 營業損失補助：針對7月6日至7月7日颱風期間，如有因消費者取消訂單產生之損失，款項將由foodpanda全額補助。

foodpanda總經理黃逸華表示：「所有商家都是我們重要的合作夥伴，面對突如其來的颱風，我們以實際行動支持，包含費用減免、設備補助，協助商家早日走出災後陰霾，恢復正常生活。」foodpanda也將持續關注各地災後情況，與商家夥伴共度難關。

【你可能也想看】

►麥當勞「5大品項」7月起換新包裝　紙盒改成包裝紙、紙袋
►拿坡里「買1送1」限時16天開跑　1台斤酥炸三角骨免費送
►珍珠奶茶買1送1！「7家手搖飲」最新限時優惠懶人包

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外送平台「3大支援措施」啟動　助14縣市店家重建營運

樂天Kobo 2025上半年Top10榜單出爐　《灌籃高手》電子書上架賣翻

【廣編】醫美信任危機四起　君綺醫美堅持正貨蟬聯冠軍樹立安心典範

肯德基APP「3大優惠」只有今天　買炸雞送整盒蛋撻

小7統一布丁冰沙新上市　全家攜手金酒推「高粱香檸凍美式」

《景泰百寶 作賦東森》特展！2大當代藝壇巨擘　景泰藍與水墨珍品在台首亮相

必勝客X大苑子聯名甜點開賣　有楊枝甘露起司塔、巴斯克蛋糕

小7鐵路特色便當「年賣千萬個」　海陸、焢肉新口味上架

漢堡王暑假限定套餐下殺59折　加碼金桔漢堡買1送1

虎牌啤酒《超熱派對》 登場！7/12～13 籃球滑板、街舞好手、派對 DJ熱力開炸

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

外送平台「3大支援措施」啟動　助14縣市店家重建營運

樂天Kobo 2025上半年Top10榜單出爐　《灌籃高手》電子書上架賣翻

【廣編】醫美信任危機四起　君綺醫美堅持正貨蟬聯冠軍樹立安心典範

肯德基APP「3大優惠」只有今天　買炸雞送整盒蛋撻

小7統一布丁冰沙新上市　全家攜手金酒推「高粱香檸凍美式」

《景泰百寶 作賦東森》特展！2大當代藝壇巨擘　景泰藍與水墨珍品在台首亮相

必勝客X大苑子聯名甜點開賣　有楊枝甘露起司塔、巴斯克蛋糕

小7鐵路特色便當「年賣千萬個」　海陸、焢肉新口味上架

漢堡王暑假限定套餐下殺59折　加碼金桔漢堡買1送1

虎牌啤酒《超熱派對》 登場！7/12～13 籃球滑板、街舞好手、派對 DJ熱力開炸

快訊／台中某觀光飯店美食街1男命危！吃麵包噎住送醫搶救

今年1月剛當爸！曹雙全命危搶救中　加入義消逾11年曾獲績優楷模

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

消費熱門新聞

肯德基APP今天推「3大優惠」

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

小7鐵路特色便當「年賣千萬個」　海陸、焢肉新口味上架

麥當勞5大品項7月起換新包裝

小7統一布丁冰沙新上市　全家攜手金酒推「高粱香檸凍美式」

2大當代藝壇巨擘　景泰藍與水墨珍品在台首亮相

接訪實測這款平價咖啡超好喝

熱炒杯帥出新高度！　乾杯也能超有型

2大速食品牌推小暑日優惠

2025虎牌啤酒《超熱派對》 登場！

必勝客聯名大苑子推2款夏季甜點

潮人必收！全家Convenience WearＸFUJI ROCK音樂節登台

西北櫻桃「甜美外表」藏強硬實力！

摩斯漢堡暑假優惠一次看

更多熱門

相關新聞

丹娜絲釀554校災損2.6億元　真理大學「屋頂、鋼架毀損」最慘

丹娜絲釀554校災損2.6億元　真理大學「屋頂、鋼架毀損」最慘

丹娜絲颱風襲台造成校園災損。根據教育部統計，截至昨（8日）18時，全台共554所學校（館所）受損，總金額逾2.6億元，其中台南市172校最多，其次為嘉義縣123校、雲林縣78校，三縣市就占總數67％；若以縣市區分，台南市損失9709萬最多，單一學校災損金額最高為真理大學台南校區1040萬元，災損包括多處玻璃、路燈、屋頂損毀。

紅一大條！丹娜絲甩尾大雷雨轟北台

紅一大條！丹娜絲甩尾大雷雨轟北台

丹娜絲農損破10億！嘉義台南占7成　「文旦柚、香蕉」最慘

丹娜絲農損破10億！嘉義台南占7成　「文旦柚、香蕉」最慘

丹娜絲颱風襲台　台電桃園區處不畏強風搶修

丹娜絲颱風襲台　台電桃園區處不畏強風搶修

張嘉郡、丁學忠勘災　爭取「全品項、免現勘」補助

張嘉郡、丁學忠勘災　爭取「全品項、免現勘」補助

關鍵字：

外送平台丹娜絲颱風補助foodpanda

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面