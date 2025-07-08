廠區火警+化學洩漏模擬！　南消出動機器人、高階防護操演實境演練

▲消防人員於森鉅科技廠區模擬化學品洩漏事故，依H.A.Z.M.A.T.程式進行應變處置。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
面對化學品使用量日增、毒化物風險日趨顯著，台南市消防局第五大隊今與森鉅科技材料歸仁廠聯手，實兵實裝進行「化學災害H.A.Z.M.A.T.應變演練」，模擬廠區火警引發化學品洩漏事故，動員化災處理車、消防機器人及各式專業裝備，演練高風險廠區的應變處置流程，提升現場人員第一時間協作與搶救應變能力。
消防局表示，H.A.Z.M.A.T.（Hazardous Materials）程式係針對高風險化學災害建立的應變標準，特別強調「偵測、封鎖、除污、疏散」等步驟不可或缺。本次演練由歸仁分隊主導，聯合鄰近五個分隊同步參演，透過模擬毒化物洩漏擴散情境，消防人員全程穿戴化學防護裝，依序完成災情研判、警戒設定、傷患搜救與化學品降載，並配合現場除污與通報通訊演練，全面強化跨區聯防應變效率。
台南市長黃偉哲指出，面對高科技產業聚落快速擴張，市府對高風險場域的防災準備高度重視，並強調企業必須主動強化自主管理，與政府共同打造「災前預防、災中應變、災後復原」三階段防線。消防局長李明峯也表示，未來將持續攜手轄內科技廠辦理實務型H.A.Z.M.A.T.演練，以提升面對毒化災害的應變能力，為市民生命財產安全築起堅實防線。
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