▲桃園33處環教場所，暑假親子暢遊CP值高。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市目前擁有全國最多的33處環境教育設施場所，包含海洋文化、城市探索、生態體驗、歷史建築與淨零行動等主題，是暑期親子共遊、寓教於樂的最佳選擇。迎接即將到來的暑假，市府環保局規劃推出桃園環教場所「暢遊新提案」活動，邀請市民朋友走出戶外，親近自然、走進社區，參與一場融合知識、趣味與永續行動的夏季探索。

環保局10日表示，桃園環教場域多元又有趣，是暑假不容錯過的新選擇；想感受濱海風情，不妨走訪新屋石滬與海洋客家牽罟文化館，體驗傳統捕魚技藝並認識濱海客庄文化；若熱愛城市探索與自然水岸，可以參加中壢城市故事館群、老街溪河川教育中心與澗仔壢環境教育中心推出的暑期導覽與營隊活動，深入城市巷弄與水岸生態，發現生活周遭的自然與歷史故事。

歷史迷則可造訪大溪木藝生態博物館與孔廟文化園區，透過手作體驗與情境式活動探究日治時期的歷史過往；此外，位於新屋區碳索生活館推廣剩食文化與資源循環概念，虎頭山環境教育園區則設計森林尋寶營隊，鼓勵孩子在自然中體驗環境教育與學習探索，讓孩子從生活情境中培養環境意識，將永續理念自然融入日常。

此外，還有專為高中以上對象設計的預約式環教課程，桃園市環保局今(114)年特別將龜山柴油車動力計排煙檢測站轉換為具備教育意義的體驗場域，推出了「移碳究淨」環教課程。課程內容從實地參訪與互動教學，講解柴油車「黑煙」排放如何影響空氣品質，到在空氣品質淨化區進行喬木固碳量測的「尋碳任務」實作教學，學員不僅能學會計算樹木碳含量，更透過導覽了解低碳運輸、綠建築節能技術，讓參與者得以從車輛排放到自然碳吸存的現場互動，完整體驗淨零減碳的多元面貌。

環保局指出，環境教育不只是知識傳遞，更是行動的起點。透過環境教育落實於生活日常，讓低碳淨零不是口號，而是起而行的生活習慣。