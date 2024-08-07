紅面鴨FUN暑假倒數計時！劇場水舞秀天天加場　旅宿抽特斯拉

▲▼花蓮紅面鴨FUN暑假活動進入最後一周，劇場、水舞秀天天加場演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」活動進入最後一周，更迎來蘇花公路和北迴鐵路恢復通車，目前台北往返花蓮的航線也加班飛行，再加上縣府與中央提供訪花自由行與團遊雙重補助，民眾可趁暑假假期把握高CP值好時機，安排訪花行程並參加紅面鴨活動。

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」至8月11日活動閉幕為止，最受歡迎的《女王的異想國度》水上劇場表演，以及光彩炫目的水舞光影秀每天晚上加場演出，還有天天抽萬元商圈消費券活動，歡迎全國民眾把握今年活動倒數時刻趕緊來鯉魚潭欣賞演出，創造難忘的闔家共遊美好回憶。





花蓮縣政府觀光處表示，受凱米颱風影響的蘇花公路和北迴鐵路，都已經在8月初恢復通車，從北部訪花的鐵公路也恢復通行，民眾可把握活動最後一周安排闔家訪花行程，並參加「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」活動。

紅面鴨活動今年以「親子童趣」為主題，鯉魚潭邊集結了具花蓮物展特色，以及歷年來由藝術家創作的在地鴨系、中款鴨系、大款鴨系及超大型巨鴨等超過30座紅面鴨，還有7座部落守護貓頭鷹藝術裝置，在鯉魚潭邊隨時等著跟大家拍照打卡。

此外還有闔家都愛玩的鴨鴨遙控船，讓小朋友發揮藝術天分的塗鴉高手，以及裝有冷氣空調的室內親子積木館等，歡迎白天來鯉魚潭欣賞音樂水舞秀與紅面鴨及朱鸝共舞，夜間更有會發光的蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂及瓢蟲等光環境佈置，不但會擺動會發出蟲鳴聲。

▲自由行旅客可享不分平假日每房1000元的住宿補助，並有機會抽中特斯拉model 3煥新版大獎。

至於活動晚間的重頭戲，每天晚間7點半及8點半演出的水上劇場，由知名舞團「街頭靈魂」演出《女王的異想國度》親子劇碼，8 ／11（日）閉幕前每晚9點10分更進行加演，還有每天晚間7點、8點及9點鐘加演的水舞光影秀，結合絢麗奪目的雷射、燈光與水舞共同演出，精彩表演錯過不再，請民眾把握最後加演場次到鯉魚潭欣賞！

▲花蓮縣府與鯉魚潭商圈近40個店家合作，天天抽出總額一萬元的商圈現金抵用券。



現在來花蓮旅遊「最對時」！自由行旅客可享交通部觀光署推出不分平假日每房1000元的住宿補助，縣府也祭出大獎，來鯉魚潭參加紅面鴨活動並任選另兩個永續旅遊指定景點，就有機會獲得特斯拉model 3煥新版，還可天天抽台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票！此外花蓮縣政府更與鯉魚潭商圈近40個店家合作，天天抽出總額一萬元的商圈現金抵用券，活動期間只要於現場拍下與紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹等意象合影之相片及花蓮各處（包括東大門共融舞台廣場、花蓮車站前站出口）的紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹腳印等10處地點拍照合影，並發佈於個人FB或IG標註#2024紅面鴨FUN暑假，即可參加鯉魚潭商圈抵用券摸彩活動，可於鯉魚潭商圈內包括搭乘遊艇、踩天鵝船、商圈美食以及合法旅宿等都能消費折抵。活動倒數最後一周，縣政府呼籲鄉親及各縣市民眾趕緊來花蓮闔家度假享好康！

花蓮各項觀光活動精彩不間斷，包括舉辦至8月26日的「知卡宣綠森林親水暑期水上樂園」，緊接著8月10日在七星潭賞星廣場旁的「星光音樂會」，以及8月10日至10月10日的2024花蓮金針花季，縣長徐榛蔚歡迎全國鄉親一起來花蓮享受美好山水景色，共同享受珍貴的闔家旅遊假期。更多活動詳情請看紅面鴨活動官網及花蓮觀光資訊網，並關注花蓮觀光粉絲團。