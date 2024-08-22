　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

▲高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭，助親子樂遊台中

▲高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭，助親子樂遊台中。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，22日透過提供高鐵車票的方式，幫助參加桃園「天使心家族社會福利基金會」家庭日活動的成員一行50人，搭乘高鐵列車前往台中自然科學博物館進行輕鬆的一日遊。

高鐵桃園站表示，此行中還有小小鐵道迷的愛奇兒，爸媽更特別幫他們準備火車造型的玩具，加深對高鐵的印象；看見孩子開心的笑容，和親愛的家人一同出遊，就是高鐵車站裡最美好風景。台灣高鐵也將持續善盡企業社會責任，關懷更多需要幫助的旅客。

▲高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭，助親子樂遊台中

這趟高鐵之旅最讓愛奇兒家族感到開心的是，不必在乎外人的異樣眼光，透過同行家庭間的相互支援，分享彼此的甘苦經驗，彷彿大家都重新找回了照顧愛奇兒的力量！一位家長就分享，曾經因為小孩行為不受控，會突然衝向陌生人、甚至突然做出危險行為而被送到派出所。

這次台灣高鐵的幫助下大家一起出遊，儘管路人依舊注目，但因為團體的明顯特徵，反而贏得一路上獲得更多包容與友好的回饋，讓愛奇兒家庭更有信心、走向戶外！「愛奇兒」是Angel的諧音，意指身心障礙、發展遲緩兒童。「天使心家族社會福利基金會」黃秀如組長表示，每一個愛奇兒家庭在規畫外出行程時，都需要有更多額外的考量，例如：愛奇兒的行動能力、生理照護上的考量，有時還包括經濟因素等等，這些條件的限制往往讓愛奇兒家庭出遊變得更加不易。

ET快訊
泰國飛機墜毀！　機上5中國公民「全數罹難」
「弟，終於找到你了！」鍾欣凌與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應
吳東亮首談中信金搶親　嘆「辜家兩代交情、遺憾沒達成說服」
畫面曝！台中男帶女友回家　竟出現「25歲裸女晃UU」大錯亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

職訓外交！　台灣助友邦9國培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

桃園蓮花季即將進入尾聲　8／25前上傳美照抽收納推車！

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全車貼滿衛生棉　警揭真相大逆轉

肯爺台灣試聽會「開唱前4天取消」　主辦證實：發生不可預期的因素

前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

職訓外交！　台灣助友邦9國培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

桃園蓮花季即將進入尾聲　8／25前上傳美照抽收納推車！

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

台灣正在餵養獨裁巨獸　破解民進黨侵蝕民主招數

《魔獸世界》地心之戰特展降臨高雄　超誠意中配搶先體驗逃離達拉然VR

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　每天最愛2飲食！長青秘訣曝光

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

123國參與Voice of Global South Summit　印度再展成為全球南方國家領導者的決心

新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

4飯店集團暑假賣況曝！不只花蓮、墾丁慘　台中新旅宿住房率僅5成

老闆愛遲到2小時起跳！　員工寫歌大合唱撻伐XD

地方熱門新聞

前亞運女排國手雙膝骨頭磨光　中榮1手術讓她重回球場

桃園之星總決賽將登場　外國觀眾有抽獎大禮

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子遊台中

職訓外交　台灣助友邦培育倉儲物流人才

桃園蓮花季　8/25前上傳美照抽收納推車！

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車

北竿男高血壓危急　海巡消防合力接駁送醫

台中東勢牛稼莊主廚許願台北花博奪牌

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

首爾號行動餐車抵員林　環島義煮伴樂曲開吃

台南市安南區傳闖紅燈傳連環車禍幸無人傷亡

屏東縣內埔男商店徘徊　警急伸援手

更多熱門

相關新聞

高鐵桃園站助身障樂兒　遊奇美博物館

高鐵桃園站助身障樂兒　遊奇美博物館

桃園市「台灣樂作創益協會」的身障樂兒們，獲台灣高鐵協助，16日由桃園站出發搭乘高鐵到台南參訪奇美博物館，展開一日遊行程，希望讓平常鮮少有機會出遊的樂兒們，一探博物館的輝煌與奧秘。出發前，高鐵桃園站陳欣宜站長也代表高鐵公司獻上祝福，期樂兒們乘著高速、安全、舒適的高鐵列車，欣賞沿途風光、體驗優質服務。

國際獅子會300B複合區　高鐵桃園站綠地植樹

國際獅子會300B複合區　高鐵桃園站綠地植樹

高鐵桃園站送暖　助慢飛天使嘉義遊

高鐵桃園站送暖　助慢飛天使嘉義遊

天使心家族「336愛奇兒家庭日」展榮展瑞攜手支持

天使心家族「336愛奇兒家庭日」展榮展瑞攜手支持

龍來了！玩雪免出國、繪本變樂園

龍來了！玩雪免出國、繪本變樂園

關鍵字：

高鐵桃園站愛奇兒親子遊

讀者迴響

熱門新聞

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

李易再發雞湯文「感情逝去不須留戀」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

3年發51萬戶建照　大量交屋潮來了！房貸族剉咧等

新新併通過了！證交所：台新金、新光金明恢復交易

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

更多

最夯影音

更多

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面