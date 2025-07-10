桃機與底特律締結姊妹機場　未來可望直飛航班

▲桃園國際機場公司(TIAC)副總經理李俊德（左二），及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局(WCAA)執行長Chad Newton（右二）共同簽署姊妹機場合作備忘錄(MOU)。（圖／桃園機場公司）

記者周湘芸／台北報導

桃園國際機場（TPE）與美國底特律大都會韋恩郡機場（DTW），於美東時間9日宣布締結為友好姊妹機場，由桃園國際機場公司副總經理李俊德，及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局（Wayne County Airport Authority, WCAA）執行長Chad Newton簽署合作備忘錄（MOU），未來將交流機場經營及客貨運等議題，也可望促成雙邊直航航班。

美國底特律大都會韋恩郡機場為桃園機場第16個、北美第4個友好機場。機場公司表示，桃園機場位於東亞樞紐的轉機位置，這幾年轉機旅客持續占旅客總量兩位數，從2019年轉機旅客532萬人次，占年旅客運量10.7%，到2023年625萬人次，占比17.7%，甚至2024年更成長至674萬人次，占比15.0%，其中北美及東南亞航線高達總轉機旅客8成。

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機場公司表示，北美及東南亞航線為轉機旅客的重中之重，繼葛蘭郡機場（1997年）、達拉斯福沃斯機場（2011年）、安大略機場（2017年）後，再多一位北美友好機場，實為難能可貴。

李俊德指出，2023年曾隨時任交通部長王國材參加APEC部長級會議，代表團受到底特律機場接待，2024年底特律大都會韋恩郡機場代表也曾至桃園機場參訪物流園區。為了滿足不斷增長與多樣化的旅運需求，TPE每周提供超過180班往返北美航班，航網涵蓋美國東西岸，不久的將來有機會促成TPE–DTW直航，讓桃園能直飛北美密西根州最大城市。

Chad Newton表示，底特律大都會韋恩郡機場每天有800架次起降，125個航點遍佈三大洲，這次簽署姊妹機場，未來希望雙方在顧客服務、科技、安全、空側管理等各方面有所交流，也讓大家更認識底特律大都會機場。

底特律機場為達美航空樞紐機場，21家航空公司進駐，其中有18家航空公司營運定期客運航班，直飛超過125個航點，2025年曾榮獲國際機場協會（ACI）機場服務品質評比（ASQ）北美2,500至4,000萬旅運量最佳機場，擁有6條跑道2座航廈，2024年服務近3,300萬旅客及超過30萬架次航班。