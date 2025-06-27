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轉機時「行李損壞、遺失怎麼辦？」　地勤曝解方：勿回國才處理

轉機行李損壞、遺失怎麼辦？地勤曝申報單位：切勿拖到回國才處理

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

託運行李損壞、延誤、遺失該找哪一家航空公司？地勤、部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」指出，若轉機過程中出現以上狀況，旅客應聯繫「最後一段航班的承運航空公司」。此外，旅客還需立即在機場申報，並保留行李條和登機證，避免延誤索賠。

地勤、部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」昨（26日）發文指出，對於許多需要長途飛行的旅客而言，轉機早已成為旅程中不可避免的一部分。無論是基於時間安排、航班選擇、票價考量，或是目的地沒有直飛航班，轉機往往是前往遠方國家的必要過程。

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然而，只要涉及轉機，通常就會有2家以上的航空公司共同營運整條航線，這也帶來了一個潛在的風險，當旅客抵達目的地時，若發現託運行李「損壞、延誤或遺失」，究竟該向哪一家航空公司聯繫處理呢？

莉雅解釋，根據「1999蒙特婁公約」的規定，以及目前航空業聯營合作的共識，旅客應向「最後一段航班」的承運航空公司，也就是「最終承運人」（Last Carrier）提出申訴。

舉例來說，若旅客今天要從台灣出發前往美國達拉斯旅遊，航班組合如下：

1.中華航空（CI）：台灣 → 香港
2.國泰航空（CX）：香港 → 洛杉磯
3.美國航空（AA）：洛杉磯 → 達拉斯

當旅客抵達達拉斯時，若發現託運行李未抵達或損壞，應直接聯繫美國航空（AA），因為該航空公司負責最後一段航程，原則上將由他們協助處理後續事宜。

為什麼這一點如此重要呢？莉雅說明，因為許多初次轉機的旅客遇到類似情況時，往往不知所措，不清楚該向哪家航空公司求助。再來是有部分旅客曾遭遇航空公司互相推諉的情況，尤其在歐美地區，由於服務流程較為鬆散，有時連地勤人員也可能不清楚正確的處理方式。最後，有些旅客因對某些航空公司較為陌生，可能會優先聯繫最初搭乘或最熟悉的航空公司，結果繞了一大圈後，最終仍須回到最後一段的承運航空。

莉雅也提醒，若不幸遇到行李問題，請務必在抵達機場時立即向「最終承運航空的行李組」櫃檯進行申報，並妥善保留「行李條、收據及登機證」，以便後續申請賠償。切勿拖延至回國後才處理，否則可能影響賠償權益，「希望這則貼文對大家未來的旅行會有幫助，也歡迎分享給近期有出國計畫的朋友們參考！」

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