旅客將破4900萬人次！謝金河走訪桃機三航廈　直言「終於看到希望」

▲桃機董事長總經理范孝倫(左一)、董事長楊偉甫（左二）、謝金河(左三)及工程團隊合影於第三航廈施工區。(圖/翻攝自謝金河臉書，以下同)

記者錢雅慧／綜合報導

桃園國際機場第三航廈邁入關鍵施工期，總工程造價高達1283.7億元的重大公共建設案，如今逐步成形。謝金河近日在桃園機場公司董事長楊偉甫陪同下實地走訪工地進度，他感性直言：「這項工程歷經波折，如今終於看到完成的希望！」

一波三折的建設之路 謝金河揭延宕主因



謝金河指出，第三航廈自2017年5月動工以來，歷經物價高漲、地方選舉輪替、疫情衝擊與台商回流造成的搶工潮等多重挑戰，導致施工進度一波三折。他直言：「這不僅是建設問題，更是台灣對外門面的更新工程。」

他強調，在2019年疫情爆發前，桃機年旅客人次已達4868萬人次，機場容量明顯不足，擴建早已刻不容緩。

▲謝金河實地走訪工區施工進展，關注主體建築細節與施工挑戰，第三航廈主體結構，建築長達414公尺，相當於三座橫放的台北101。



亞洲鄰國機場狂飆 謝金河：台灣該進化了！

「台灣經濟在亞洲是前段班，機場建設卻還在後段班！」謝金河分享多年來走訪各國機場的見聞，指出過去出訪泰國Suvarnabhumi機場、印度班加羅爾、印尼多座現代化機場，無不寬敞壯觀，「反觀桃園機場第一航廈已使用46年，是該改頭換面了！」

國際團隊進駐 現場2000人施工、多語標示拚安全



第三航廈工程由南韓三星物產與榮工公司聯手打造，現場有超過2000名工人參與施作，現場設置多語系警示(韓文、越南文、印尼文)，以保障安全與作業效率。三星更派出副社長級高層駐點坐鎮，展現對此案的高度重視。

▲第三航廈北側登機廊3F實景，設有大片落地窗與自然採光，旅客將可在寬敞明亮空間內通往登機門、眺望停機坪與跑道。

北登機廊年底啟用 主體完工倒數計時

桃園機場公司表示，第三航廈為公司歷年來最重要的工程之一，全體團隊「必須全力以赴」。目前進度方面，北側登機廊預計於2025年底啟用，主體工程預計2027年完工。整體設計將結合台灣山脈地景意象，融入自然與科技，打造具美學與功能性的國際級智慧航廈。

至於第三跑道部分，則預計將延至2030年以後完成。

▲謝金河與楊偉甫走訪三航廈工程現場，遠處可見正在興建中的主體建築。



打造新國門 第三航廈肩負現代化轉型關鍵任務

面對國際競爭與轉機需求快速增長，桃園機場第三航廈不只是交通設施升級，更肩負起台灣現代化門面的轉型任務。謝金河強調：「這不只是蓋一個建築，而是打造台灣的國門新希望。」

▲桃園機場第三航廈完工後模擬示意圖，呈現流線屋頂設計與多艙門配置，將成為亞洲轉機新樞紐。