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蘋果教育優惠開跑！Mac、iPad搭配AirPods現省近6千元

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲教育優惠。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（10）日起在台灣推出2025年度「Back to School（BTS）」開學優惠活動，針對學生、教職員與符合條件的家長，凡購買指定Mac或iPad機型，可享專屬優惠價選購配件或耳機，最高折抵NT$5,990。活動即日起至9月30日止，適用於蘋果直營店與官方線上教育商店。

根據蘋果官網公告，購買 MacBook Air、MacBook Pro 或 iMac 等指定 Mac 機型者，可加購 AirPods、巧控滑鼠、巧控鍵盤或巧控板，最高折抵金額為 NT$5,990；若選購 iPad Air 或 iPad Pro，則能以優惠價加購 Apple Pencil Pro、巧控鍵盤或 AirPods 系列產品，最高可省下 NT$4,490。蘋果特別強調，加購配件並非免費贈品，而是提供限時優惠價格，交易完成後即視為活動結束。 本次優惠適用對象包括台灣各級學校的教職員、高等教育在學或已錄取學生，以及為子女購買裝置的家長。若至實體門市購買，須出示學生證、教師證或錄取通知書，並搭配附有照片的身份證明文件；在線上教育商店下單則需完成身分資格驗證流程。

須注意的是，辦理退貨或更換時，加購配件也需一併退回，否則將從退款中扣除相應差額。此外，每位符合資格的消費者，針對 Mac 與 iPad 各僅限使用一次優惠，數量有限，售完為止。 蘋果表示，這項開學促銷旨在協助學生族群升級設備、整備開學所需，建議有意換機或添購設備者把握機會。更多詳情與資格規定，可至蘋果官網教育商店查詢。

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