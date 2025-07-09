　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26全新訊息背景功能登場　一鍵自訂背景、聊天不再只有白底藍泡泡

▲▼ 。（圖／記者吳立言製圖）

▲iOS 26全新訊息背景功能登場 。（圖／記者吳立言製圖，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於最新測試版本iOS 26與iPadOS 26中，加入了全新「訊息背景自訂」功能，讓用戶得以針對個別對話設定專屬視覺風格，為原本單調的聊天介面增添個性與辨識度。

根據目前釋出的Beta測試版本，用戶只要更新至iOS 26或iPadOS 26，即可在Messages（訊息）App中設定背景圖片。此功能支援靜態圖像、漸層色彩，也有多種動畫主題，更特別的是還整合了生成式AI，能夠依據輸入文字，自動創造個人化背景。

蘋果此次新增的背景設定，分為六大主題分類，提供用戶自由選擇：

照片（Photos）：可從相簿中挑選個人照片，也支援分類瀏覽與關鍵字搜尋。

顏色（Color）：以雙色漸層波紋為主題，支援自選左右兩側顏色。

天空（Sky）：動畫呈現日夜變化、雲層流動等天空效果。

水底（Water）：模擬海底沙地與陽光光影流動，可選擇亮色或暗色風格。

極光（Aurora）：動畫版北極光主題，支援多種配色切換。

Playground：由使用者輸入文字提示，系統生成專屬圖片作為背景（結合生成式AI技術）。

背景不僅讓視覺更豐富，也有助於用戶快速分辨不同聊天對象或群組，減少誤傳訊息的情況。

▲▼ 。（圖／記者吳立言製圖）

★如何在iOS 26測試版中更換訊息背景？
開啟「訊息」App，點入欲設定的對話（個人或群組皆可）

點選頂端對話名稱，進入資訊頁面

點選「背景」頁籤

選擇一張圖片或風格（可左右滑動變換色系，並支援Pinch-to-Crop縮放裁切）

點擊右上角藍色勾選完成設定

點左上角返回，變更即套用至該對話


此功能目前僅限iOS 26、iPadOS 26或後續版本使用，舊版系統無法顯示背景，仍為白底畫面。背景會同步套用至登入相同Apple ID的裝置，如iPad、Mac等，前提是裝置已更新至對應系統版本。若群組中有成員使用新版本，他們將可見你設定的背景圖，建議選擇風格時注意隱私與場合。

若想取消已設定的背景，只需依前述步驟進入「背景」頁面，選擇「無」後關閉即可，對話畫面將回復預設白底顯示。
雖然目前這項背景自訂功能僅限 Beta 測試版體驗，但外界預期將隨iOS 26正式版於今年秋季發布時全面開放。隨著蘋果日益強化裝置的個人化設計，這項更新也顯示其逐步回應用戶對視覺自由度的期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　缺氧腦部嚴重受損
「台北酒駕王」累罰504萬！　禁考駕照33年
還有1勇消加護搶命中　院方：非常擔心缺氧過久
快訊／姊姊確認胸部中7刀亡　妹妹頸部2刀奪命
SUP男死因「呼吸性休克」　遺體發還家屬
快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中
快訊／前彰化和美鎮長阮厚爵收賄1208萬　一審重判
台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次
極樂高雄！日YTR買春辣妹「深度旅遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 26全新訊息背景功能登場　一鍵自訂背景、聊天不再只有白底藍泡泡

聲音，是我寫故事的方式！三金音樂人陳建騏沉醉 Sony BRAVIA 與 SOUNDBAR 影院級聲效，讓畫面更有溫度

motorola中階機edge 60 fusion正式登台　Pantone認證３美色

LINE禮物攜手星巴克與十大品牌　周年回饋最高17%

蘋果大砍iOS 26液態玻璃效果　疑因網友評價兩極急踩剎車

Apple Music 10週年榜單揭曉　紅髮艾德「這首歌」成世界冠軍

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

iOS 26全新訊息背景功能登場　一鍵自訂背景、聊天不再只有白底藍泡泡

聲音，是我寫故事的方式！三金音樂人陳建騏沉醉 Sony BRAVIA 與 SOUNDBAR 影院級聲效，讓畫面更有溫度

motorola中階機edge 60 fusion正式登台　Pantone認證３美色

LINE禮物攜手星巴克與十大品牌　周年回饋最高17%

蘋果大砍iOS 26液態玻璃效果　疑因網友評價兩極急踩剎車

Apple Music 10週年榜單揭曉　紅髮艾德「這首歌」成世界冠軍

快訊／高雄六龜、桃源「土石流警戒」　市府緊急動員撤離659人

史上最大罷免投票「高鐵訂票踴躍」　再加開5班列車

70歲白冰冰驚見失智症狀 　見倪齊民叫不出好友名

MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船　保賠業者頭痛

歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

外甥借錢、領獲利先給錢！警拚命阻詐　台中人6月仍被騙12億

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

曾苦撐當練習生　他撐不下去「轉行進日商」現況超狂！

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

3C家電熱門新聞

總獎金210萬　數位創作大賽啟動

Sony BRAVIA SOUNDBAR 影院聲效

iPhone 17全系列實機模型曝光

蘋果大砍iOS 26測試版液態玻璃效果

NFC門禁卡開放儲存手機

iOS 26全新訊息背景功能登場

motorola edge60 fusion正式登台

Apple Music 10週年榜單揭曉

LINE禮物週年慶回饋最高17%

SONY最新旗艦機爆「死機災情」

iPhone價格跌幅排行榜出爐

iOS 26帶來六大AirPods 新功能

專家建議蘋果改開發「智慧戒指」

蘋果用戶注意！UPS簡訊詐騙再現

更多熱門

相關新聞

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

面對生成式AI領域的激烈競爭，Meta持續高薪挖角業界人才。根據《彭博》報導，蘋果旗下大型語言模型（LLM）負責人龐若明（Ruoming Pang）近期已離開蘋果，轉投Meta懷抱，傳出開出的待遇為「每年數千萬美元」等級。

蘋果大砍iOS 26測試版液態玻璃效果

蘋果大砍iOS 26測試版液態玻璃效果

Apple Music 10週年榜單揭曉

Apple Music 10週年榜單揭曉

iPhone 17全系列實機模型曝光

iPhone 17全系列實機模型曝光

想換iPhone！她查價格縮了「比我月薪還高」

想換iPhone！她查價格縮了「比我月薪還高」

關鍵字：

iOS26iOSAPPLE蘋果iPhoneiPadMac

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面