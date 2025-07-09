iOS 26全新訊息背景功能登場　一鍵自訂背景、聊天不再只有白底藍泡泡

▲iOS 26全新訊息背景功能登場 。（圖／記者吳立言製圖，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於最新測試版本iOS 26與iPadOS 26中，加入了全新「訊息背景自訂」功能，讓用戶得以針對個別對話設定專屬視覺風格，為原本單調的聊天介面增添個性與辨識度。

根據目前釋出的Beta測試版本，用戶只要更新至iOS 26或iPadOS 26，即可在Messages（訊息）App中設定背景圖片。此功能支援靜態圖像、漸層色彩，也有多種動畫主題，更特別的是還整合了生成式AI，能夠依據輸入文字，自動創造個人化背景。

蘋果此次新增的背景設定，分為六大主題分類，提供用戶自由選擇：

照片（Photos）：可從相簿中挑選個人照片，也支援分類瀏覽與關鍵字搜尋。

顏色（Color）：以雙色漸層波紋為主題，支援自選左右兩側顏色。

天空（Sky）：動畫呈現日夜變化、雲層流動等天空效果。

水底（Water）：模擬海底沙地與陽光光影流動，可選擇亮色或暗色風格。

極光（Aurora）：動畫版北極光主題，支援多種配色切換。

Playground：由使用者輸入文字提示，系統生成專屬圖片作為背景（結合生成式AI技術）。

背景不僅讓視覺更豐富，也有助於用戶快速分辨不同聊天對象或群組，減少誤傳訊息的情況。

★如何在iOS 26測試版中更換訊息背景？

開啟「訊息」App，點入欲設定的對話（個人或群組皆可）

點選頂端對話名稱，進入資訊頁面

點選「背景」頁籤

選擇一張圖片或風格（可左右滑動變換色系，並支援Pinch-to-Crop縮放裁切）

點擊右上角藍色勾選完成設定

點左上角返回，變更即套用至該對話



此功能目前僅限iOS 26、iPadOS 26或後續版本使用，舊版系統無法顯示背景，仍為白底畫面。背景會同步套用至登入相同Apple ID的裝置，如iPad、Mac等，前提是裝置已更新至對應系統版本。若群組中有成員使用新版本，他們將可見你設定的背景圖，建議選擇風格時注意隱私與場合。

若想取消已設定的背景，只需依前述步驟進入「背景」頁面，選擇「無」後關閉即可，對話畫面將回復預設白底顯示。

雖然目前這項背景自訂功能僅限 Beta 測試版體驗，但外界預期將隨iOS 26正式版於今年秋季發布時全面開放。隨著蘋果日益強化裝置的個人化設計，這項更新也顯示其逐步回應用戶對視覺自由度的期待。