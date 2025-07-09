傳未來Apple Pencil可隔空操控裝置　光學筆尖解鎖全新互動方式

▲Pencil Pro。（示意圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Apple近日獲得一項關鍵性專利，描繪一支能夠在各類表面操作、甚至脫離觸控螢幕的次世代Apple Pencil，為未來跨裝置、空間互動的輸入工具開啟可能。

根據美國專利商標局（USPTO）本週通過的文件，這項名為「具光學感測器之輸入裝置」的專利（來源：Patently Apple），揭示了一支搭載進階光學追蹤系統的觸控筆，不僅能偵測三維空間中的移動、傾斜、旋轉與定位，還能擺脫目前依賴電容式觸控面板的限制。

專利指出，這款Apple Pencil的筆尖可能使用「全透明或半透明材質（例如玻璃）」，可將光線導入筆身內部感測器，進一步分析使用者的動作，包括方向、速度、傾角與旋轉角度等細節。這項設計甚至在某些版本中納入滾珠追蹤機制，顯示蘋果正在研究多種非觸控輸入方式。

此技術將有機會拓展Apple Pencil的應用場景，不僅止於書寫與繪圖，也可用來控制游標、瀏覽檔案、音量調整，甚至啟動電話等系統功能。專利圖示也顯示，其可應用於iPad、iPhone、MacBook Pro乃至Apple Watch等裝置。

外界也關注，蘋果是否會以此回應第三方產品如羅技（Logitech）在WWDC 2025展示的空間手寫筆「Muse」，該裝置可於Apple Vision Pro頭戴裝置中進行空中繪圖，展現空間定位的可能性。

儘管專利不等同產品上市的保證，但這項申請凸顯Apple對「跨裝置空間輸入」技術的積極探索，也預示未來iPhone或Mac裝置可能迎來不需實體接觸的輸入革命。