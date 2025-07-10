LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　賴清德視察實彈射擊狀況

記者陶本和／台北報導

台灣對美採購的首批38輛「地表最強」M1A2T戰車於去年（2024）底運抵台灣，歷經半年多的接裝訓練，終於在10日上午10時整，正式在國人面前亮相實施實彈射擊，而總統賴清德也會親臨現場視察。《ETtoday新聞雲》則會安排全程直播。

去年12月，台灣對美採購108輛M1A2T戰車，首批38輛運抵台北港，並在凌晨分4批次，經西濱快速道路轉運至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部；全程包裹黑色防水布，天亮後才進行卸除與下板作業。

除了M1A2T之外，台灣也同步採購14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1運輸車、16輛M1000運輸板車；而這次運抵的，則有4輛M88A2救濟車；此裝甲救濟車屬改良型，具備更大引擎，吊架與拖力可獨立完成M1戰車的相關拖救作業。

在歷經半年多的接裝與訓練後，M1A2T戰車終於要在10日正式亮相，並在坑子口訓場進行首次實彈射擊；不過，由於還未成軍，雖然適逢漢光41號演習期間，但本次M1A2T戰車射擊，並非漢光操演的科目。

回顧台灣的戰車更新歷程，台灣戰車長年以來都被視為「老古董」，且近10年確實發生多起事故，讓汰換的聲浪沒有停止過。2019年美國時任總統川普執政時期，同意對台軍售案中，就包括當時被譽為「地表最強戰車」的M1A2；根據當時軍售案，除了M1A2戰車，也包括人攜式短程防空飛彈等，兩項價值22億2356萬美元（約678億新台幣）。

▼台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，於去年底運抵台灣。（圖／軍聞社提供）



台灣現役擁有的戰車，得追溯到上個世紀80年代，陸軍主力戰車還是M24、M41的輕型戰車，1958年接到第一批美國援助的55輛M41，後來陸續接收數輛，但不可否認的是，這些都屬「老古董」戰車；一直到1984年，台美才達成協議，台美合製新型戰車，但美方仍不願給M1系列，而是M60系列。不過，M60系列太過高大笨重，不適合台灣地形跟作戰需求使用，因此進行換裝，而成為台灣現有的CM-11勇虎戰車。

換言之，這次M1A2T的引進，無疑是讓台灣戰車能量，從1980年代終於正式踏進21世紀。台灣所接收的型號為M1A2T，性能與美軍升級的M1A2 SEPv3相近，不過有稍作調整，車身輕、防護力與裝備能力較低；不過，性能方面，搭載120公釐主砲，時速可達70公里，火力與機動性等面向，都比台灣現役戰車，不論是CM11勇虎或M60A3要優異甚多。