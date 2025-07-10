震撼！「地表最強」M1A2T戰車首度實彈射擊　19發戰車砲全上靶

記者蘇晏男／新竹報導

為強化「濱海決勝、灘岸殲敵」防衛構想，陸軍以「銳捷專案」編列約405億新台幣向美採購108輛M1A2T型「艾布蘭」（Abrams）戰車，國防部規劃今（10日）在新竹坑子口訓場進行首批38輛M1A2T戰車的120公厘戰車砲彈射擊，除總統賴清德蒞臨視導外，國防部也罕見全程開放直播。

▲M1A2T戰車10日上午在新竹坑子口訓場進行實彈射擊。（圖／記者蘇晏男攝）

陸軍指出，此次演練分成單車射擊、組射擊、台射擊等三科目，並要求同時射擊；射擊方式為戰車靜止間對固定目標射擊、行進間對活動目標射擊及靜止間對活動目標射擊，共會射擊19發戰車砲彈。

陸軍也指，演練採實兵、實裝方式實施，編組戰車分梯次進入射擊陣地，模擬戰場射擊景況，驗證裝備性能。各車（組）依狀況實施交叉掩護與分進合擊，車長及射手於短時間內完成目標識別與射擊，展現新式裝備精良戰力與官兵訓練成效。

陸軍表示，M1A2T戰車為我對美軍購的先進主力戰車，搭載「AGT-1500型燃氣渦輪引及「X1100-3B型自動變速箱」，可於複雜地形區域中快速馳援，發揮高機動戰力。主砲採用120公厘滑膛砲，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈及多功能榴彈，具備強大穿透力與範圍殺傷效果，另配備穩定系統與自動裝填機制，提升命中率與持續作戰能力；此外，「M88A2救濟車」及「M1070A1重型輸具」亦同步引進我國，有效提升新式裝備後勤支援能量。

針對此次實彈射擊成績，六軍團584旅營長丁寶順中校表示，所有戰車砲均上靶，戰車性能及測試均無誤。媒體詢問，剛剛四輛戰車齊射具有什麼意義或難度？丁寶順說，是發揮戰車最強大火力以壓制敵軍。媒體追問，剛剛好像有車長自行發射，大概有哪種模式？丁寶順回應，車長沒有自行發射，都是依射擊口令下達後，才會實施戰車砲的射擊。

根據資料，M1系列戰車被譽為「地表最強戰車」，自1980年進入美國陸軍服役，前後參與過波斯灣戰爭、伊拉克戰爭、俄烏戰爭等；M1戰車原先配備105公厘52倍徑M68A1線膛砲，後在1985年被升級使用120公厘口徑M256A1滑膛砲的「M1A1」戰車取代。而「M1A2」戰車則配備「車長獨立熱像儀」（CITV）、「獵殲」（Hunter-Killer）火控系統等，讓車長在賦與射手目標並進行識別後，可立即進行下一輪搜索，持續循環作戰；此外M1A2更配備「貧鈾裝甲」，進一步提升防護力。

M1A2T戰車則是美國對我方的「客製版」，T代表的就是台灣；該車型以M1A2 SEPV3為基礎發展，長7.93公尺、寬3.66公尺、高2.44公尺，可搭載4人，重量逾63公噸、最高速度可達每小時67公里；另M1A2T可攜帶42發砲彈、砲管長達5.28公尺，初速每秒1580公尺至1750公尺，若主砲裝填穿甲彈，可在有效射程內貫穿850公厘的均質裝甲。

根據國防部資料，M1A2T戰戰備彈包括「戰防榴彈」、「翼穩脫殼穿甲彈」、「人員殺傷彈」，而訓練彈則有「戰防練習曳光彈」、「脫殼穿甲練習彈」、「破甲訓練榴彈」。