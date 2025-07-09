32歲女星逾1年未繳房租遭提告　法警登門才發現「遺體腐爛多天」

▲巴基斯坦女星陳屍公寓，享年32歲。（圖／翻攝自Instagram／humairaaliofficial）

圖文／CTWANT

巴基斯坦女星胡邁拉阿斯加爾（Humaira Asghar）最近被人發現陳屍於獨居逾7年的公寓，遺體已呈腐爛狀態。此事之所以曝光，是房東因她積欠逾1年租金而向法院提告勝訴，法警執行命令時登門要求她清空房屋，才意外得知她已死亡，享年32歲。

綜合《海灣時報》、《太陽報》報導，警方指出，胡邁拉已超過1年未繳房租，法警依照法院命令進入她的公寓時才發現她的遺體，當時屍體已處於高度腐爛狀態。警官賽義德阿薩德拉扎（Syed Asad Raza）表示，遺體的情況顯示胡邁拉已死亡多天，另一名參與調查的法醫蘇邁亞賽義德博士（Dr. Summaiya Syed）也證實，屍體腐爛程度非常嚴重。

儘管警方目前尚未公布胡邁拉的確切死因，但相關單位調查後初步排除他殺的可能，因現場無發現任何強行進入的痕跡。而據初步調查顯示，胡邁拉極可能是自然死亡，詳細死因仍待進一步的驗屍報告才能確認。

胡邁拉2014年曾晉級薇婷超級模特兒小姐（Veet Miss Super Model）選美比賽決賽，後來參與知名時尚品牌活動而在模特圈嶄露頭角，並透過巴基斯坦實境節目《Tamasha Ghar》（戲劇之家）斬獲關注度，該節目類似美國真人秀節目《Big Brother》（老大哥），由演藝明星共同生活並相互競爭而聞名。她也曾出演多部電視劇和電影，並於2023年因藝術方面的貢獻，獲頒國家女性領導獎（National Woman Leadership Award）。

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