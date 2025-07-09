台東縣豆腐工廠惡臭擾民多年　議長吳秀華：無法改善就搬離

▲針對豆腐工廠惡臭，台東縣議會啟動專案調查。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣議會為回應地方民怨，於7月9日前往台東新園地區展開專案實地考察，針對當地豆腐工廠長期排放廢水造成惡臭與污染問題進行調查。議長吳秀華率領由多位議員組成的專案小組，並邀集相關縣府單位到場說明，堅定表達與民眾站在同一陣線、要求還給居民乾淨空氣與安寧生活的決心。

「一到現場就聞到濃烈惡臭，居民怎麼受得了？」吳秀華議長語氣沉重地表示，當地居民自2018年起陸續陳情，指出該豆腐工廠疑似違規排放廢水，污染灌溉用水與周邊環境，惡臭不僅影響生活品質，更危及農作物生產，民怨沸騰。

此次考察行動由議員王文怡擔任召集人，與會議員包括方賢仁、董昌華、古志成、王姷力、陳政宗與高美珠，並邀集民政處、財經處、環保局、衛生局等單位，聽取地方反映並督促即時作為。

吳議長強調，縣府相關單位已明確表示將依法開罰，對於未改善情況的工廠應祭出最嚴厲處分。她表示：「鄉親的訴求很簡單，工廠若無法改善，就應搬離社區！我們議會絕對會與鄉親站在一起，守護這片土地，還給大家一個安心生活的環境。」

議會將持續追蹤後續稽查與處理進度，確保主管機關落實執行，徹底解決惡臭與污染問題，維護民眾健康與生活品質。