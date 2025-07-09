守護暑期旅遊！　南消官田消防進駐烏山頭傳授CPR與創傷救命術

▲南消官田消防分隊前進烏山頭水庫，指導員工實地操作CPR與AED，強化暑期旅遊安全守備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假來臨，觀光熱點人潮湧現，為強化第一線人員緊急應變能力，台南市消防局第二大隊官田分隊，9日特別前往烏山頭水庫辦理急救訓練課程，針對水庫工作人員進行CPR心肺復甦術、AED操作及創傷處置實作教學，提升突發狀況應對實力，守護市民與遊客的生命安全。

此次訓練除強化CPR與AED操作流程外，特別加入創傷應變演練，針對「大量出血」等高風險情境實地操作，教導學員如何辨識一攤血跡就是警訊、確認出血部位，並採取有效的止血行動。消防人員指導參訓學員應用「High & Tight（高位緊束）」原則操作止血帶，並針對深層裂傷、穿刺傷進行紗布填塞練習，爭取黃金救命時間，讓救援更具效率與實戰性。

台南市長黃偉哲表示，烏山頭水庫是台南重要觀光地標，暑期人潮眾多，任何意外都可能造成嚴重後果。藉由實地訓練強化現場人員的處置能力，不僅能在第一時間做出正確應對，也展現本市提升公共安全韌性的決心與作為。

消防局長李明峯指出，旅遊旺季潛在風險增加，訓練的重點就在於「讓最靠近民眾的人會處置」。這次與烏山頭水庫合作，不只傳授急救技能，更協助水庫內部建立完善的第一線應變體系，確保民眾能在緊急時刻獲得即時救助。

南消第二大隊長王騰毅補充，官田分隊本次不僅教授CPR與AED操作，更實作演練止血帶與傷口填塞，並透過案例模擬，讓學員熟悉高壓情境中如何應對，提升整體實戰應變與反應力，確保每一位第一線人員都能穩定救援、精準處置。