勇消殉職消防署換黑白大頭照　網友湧入哀悼：鳳凰在哭泣

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區廣興橋8日發生民眾溺水意外，不料警消的搜救艇在搜索過程中翻覆，導致37歲消防員吳恩碩殉職，目前還有2人仍在醫院搶救中。消息傳開後，社會各界都深感哀慟，內政部警政署、台北市消防局、新北市消防局、台中市消防局網站均換成黑白畫面，還有部分縣市的消防局將臉書大頭照換成黑白的，網友們也紛紛在相關臉書文章底下留言哀悼。

▲吳恩碩在救援過程中不幸殉職。（圖／翻攝自當事人臉書）

回顧事發經過，58歲陳姓男子8日與朋友相約前往新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP，沒想到下午4時許人突然失蹤，朋友嚇得立刻報警；不料，警消在搜救過程中，搜救艇意外翻覆，導致5名警消落水，其中2人立刻被救起，另外3人被救起時，均無生命跡象。

▲陳男的最後身影。（圖／記者陸運陞翻攝）

3名警消和落水的陳男隨後被送往醫院搶救，36歲張姓警消、34歲曹姓義消經搶救恢復生命跡象；37歲警消吳恩碩卻因為被水流壓在湖底，溺水時間太久，經搶救仍宣告不治；陳男也同樣不幸身亡。

▲警消下水搜救時，搜救艇意外翻覆。（圖／民眾提供）

吳恩碩殉職的消息傳開後，引發社會各界關注，新北市消防局第四大隊的臉書粉專換上「黑暗中的一盞蠟燭」大頭照，內政部消防署的網站、臉書粉專也都改成黑白色。另外，台北市消防局、新北市消防局、台中市消防局的網站均改為黑白色，新竹縣消防局、嘉義縣消防局、台南市消防局也將臉書大頭照換成黑白的；粉專「臉書讚警」則將大頭照改成吳恩碩的照片，希望他一路好走。

▲消防署將臉書粉專的大頭照換成黑白的。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

網友們紛紛湧入各縣市的消防局臉書，並在相關文章底下留言表達哀悼，同時也希望相關單位動起來，立法或修法保障消防人員的安全，避免憾事再度發生，「覺得該立法了」、「消防員不是神，卻總在災難前挺身而出，他們值得更好的守護，而不是每次出了事才來悼念」、「鳳凰在哭泣」、「除了改頭貼，能不能有更實際的作為呢？請重視消防人員的安全」。