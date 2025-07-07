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想跟男友出國玩「卻要先墊錢」　網1原因不挺：蠻正常的

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO想和男友出國。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶會一起出國玩，近日有網友發文表示，她和男友一直都是AA制，雖然對方收入穩定，但今年才開始存錢，也因為這樣，所以兩人規劃要出國後，她還要借錢給男友，讓她覺得有點無奈。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「想跟男友出國但男友沒錢」為標題發文，提到她跟男友都是普通上班族，一直以來都是AA制。男友的收入穩定，但今年才開始存錢，有意去法國旅遊的兩人，就討論好先由她來負擔旅費，之後對方再分期還錢。

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原PO說，雖然兩人已經說好了，但她想到身邊的女生朋友都是被男生照顧，而她想出國卻只能這樣，還是覺得有點無奈。她也透露，去法國旅遊一直是她的夢想，趁現在有足夠的旅費和時間，就想趁此機會圓夢。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

只是貼文曝光後，底下網友卻回應，「自己去或找其他有興趣的朋友，去法國是你的夢又不是你男友的，一定要他一起去的話就幫他付」、「我自己想出國，而且想跟男友一起去的話，我都直接幫男友出錢的」、「男友有很想去嗎？沒有的話，你付其實蠻正常的」、「那你就自己去」、「你可以自己去啊，我就是自己去圓夢的」。原PO後來則強調，雖然去法國是她的夢想，但男友知道，也有想去。

另外，有網友則說，「30歲還沒存到錢，還要女友幫出，那有沒有緊急預備金，是否有保險？假如發生什麼狀況，你還要反過來出錢幫助他，該好好想想這男生能不能走到最後」。

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