月薪38K「每年出國3次」他問怎麼辦到！過來人教1招：省很多

▲出國3次的費用讓原PO感到壓力。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣人喜歡出國旅遊，其中最受歡迎的國家，包括日本、泰國、南韓等地，就有網友好奇，自己的月薪38K，很想要一年出國3次，但難以負擔龐大支出，身邊跟他薪資差不多的朋友，卻可以一年出國1-3次，讓他很困惑，「是去了哪裡？」對此，網友表示，很多人都是買到便宜機票就飛，不買東西其實很省。

原PO在Dcard發文，「每年出國一到三次的月薪」，雖然心裡蠻想每年安排1到3次的國外旅行，但礙於現階段薪水只有38K，實在難以負擔這樣的生活方式。

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他進一步觀察到，身邊不少朋友薪資水準與自己差不多，甚至比他高一些，卻幾乎每年至少安排一到三次出國旅遊好奇，不禁好奇這樣的生活模式是否與薪水直接相關，還是有其他理財方式支撐，「年薪或月薪是多少呢？每次出國的總開支是多少？是去了哪些國家？」

貼文曝光，網友指出，便宜有便宜的玩法，「去就不太買東西，單純機加酒，大多都拍拍照，純放鬆心情的」、「如果能接受紅眼，不買伴手禮不買高價產品之類的，選擇住青旅，去亞洲國家可以壓在2萬內」、「年薪50左右一年三次以上，可以窮遊到處走走，不要買太多」、「如果不買東西的話其實不會花太多錢」、「可以查便宜機票，我們同事有人幾乎是買到便宜機票就飛」。

多數網友表示，錢不是重點，能不能請假才是問題，「年薪170一年會出國9天，3次，再多就不行因為假不夠」、「有時候是忙到不好意思請假，怕請了老闆或其他人會不爽」、「請假才是最大問題！遇上好請假不GY的老闆，才能每年玩得開心」、「缺的不是錢，而是請長假的勇氣」、「年薪100萬初，一年出國一次，因為沒空」。