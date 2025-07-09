衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

▲澤倫斯基前往德國，拜訪在那裡接受愛國者飛彈系統培訓的烏克蘭士兵。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》獨家報導，美國近幾個月在中東大量消耗愛國者飛彈，目前僅剩下大約25%庫存量，可以應付五角大廈所有軍事計畫需求。這個驚人的消耗，導致國防部暫緩對烏軍援，但總統川普卻公開表示，他將向基輔運送更多武器。

報導指出，愛國者飛彈的庫存量如此之低，以至於五角大廈內部開始擔心，這可能危及潛在的美軍行動。在審查武器流向之際，美國國防部副部長費因伯格（Stephen Feinberg）已於6月授權暫停武器移送。

不過，川普似乎在某種程度上改變了這個決定。他7日向記者透露，自己將向烏克蘭「運送更多武器」，但並未透露是否包括愛國者飛彈系統。根據知情人士說法，川普曾在電話裡告訴烏克蘭總統澤倫斯基，他並不負責停止武器運送，儘管曾經指示審查美國武器庫存，但沒有下令凍結。

▲伊朗核設施遇襲後，對位於卡達的美軍烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射至少10枚飛彈。（圖／路透）



4名知情人士透露，五角大廈有一款全球彈藥追蹤系統，用於計算執行美軍作戰計畫所需的最低彈藥量。根據該系統，自從拜登政府對烏克蘭提供軍援以來，部分關鍵彈藥的庫存一直少於最低門檻。

他們指出，今年2月左右，川普政府開始審查愛國者飛彈等彈藥的消耗情況，美軍在中東部署更多愛國者飛彈之後，審查腳步進一步加快。不過，川普6月下令轟炸伊朗核設施之後，彈藥庫存不足的情況進一步惡化。當時，美軍在卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射近30枚愛國者飛彈，遏止伊朗報復性空襲。

▲愛國者飛彈2型。（圖／路透）

美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾經因為優先轉移烏克蘭資源，以準備面對中國的潛在戰爭，招致民主黨批評，他已經向費因伯格辦公室提交「建議備忘錄」，概述幾項節約武器的方案，也包括愛國者飛彈等彈藥近期的消耗情況。

先前報導指出，是柯伯吉凍結烏克蘭軍援。但消息人士表示，次長沒有權力單方面採取此類行動，應該是他的上司費因伯格做出決定，再交由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）批准。