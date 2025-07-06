俄軍322無人機空襲　烏克蘭直攻「俄空軍基地」轟炸彈藥庫

▲俄羅斯空襲烏克蘭期間，基輔上空一架無人機爆炸。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭5日鎖定俄羅斯佛洛尼斯州（Voronezh）一處空軍基地發動攻擊，烏軍宣稱這波行動命中擺放滑翔炸彈的彈藥庫、一架訓練機等。俄羅斯未對此做出回應，但仍持續向烏克蘭展開大規模無人機攻勢，5日派出322架無人機鎖定烏克蘭西部赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）地區開轟。

基輔獨立報、CNN等報導，烏克蘭攻擊的是俄羅斯鮑里索格列布斯克空軍基地（Borisoglebsk air base），宣稱此處有俄軍空襲烏克蘭所使用的蘇-34、蘇-35S、蘇-30SM戰機等。

在攻擊事件發生後不久，美國國家航空暨太空總署火災資訊資源管理系統（FIRMS）偵測到鮑里索格列布斯克空軍機場附近發生火災。另據俄羅斯獨立媒體Astra消息，當地居民通報8至10次強烈爆炸。

上述行動是烏克蘭對俄羅斯展開的其中一波攻勢，其他地區也發生爆炸起火。俄羅斯國防部表示，有攔截到42架無人機，這些無人機大多在貝爾哥羅德州（Belgorod）、布揚斯克州（Bryansk）、庫斯克州（Kursk）上空。

這類鎖定俄羅斯空軍基地的攻擊行動旨在削弱俄國軍事能力，同時展現烏克蘭打擊俄境內高價值目標的能力。不過俄羅斯仍持續對烏克蘭發動空襲，烏軍稱，俄羅斯這波攻勢共發射322架無人機，主要鎖定赫梅利尼茨基地區發動攻擊。

在這波空襲發生之前，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他與美國總統川普進行重要且富有成效的對話，雙方討論如何強化烏克蘭防空系統、美烏之間可能進行的聯合武器生產等。