丹娜絲釀554校災損2.6億元　真理大學「屋頂、鋼架毀損」最慘

▲教育部長鄭英耀（左）表示，目前統計全台校園災損超過2.6億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／嘉義報導

丹娜絲颱風襲台造成校園災損。根據教育部統計，截至昨（8日）18時，全台共554所學校（館所）受損，總金額逾2.6億元，其中台南市172校最多，其次為嘉義縣123校、雲林縣78校，三縣市就占總數67％；若以縣市區分，台南市損失9709萬最多，單一學校災損金額最高為真理大學台南校區1040萬元，災損包括多處玻璃、路燈、屋頂損毀。

114年度全國教育局（處）長會議今天在嘉義登場。會前教育部長鄭英耀接受媒體聯訪時指出，目前校園災損約2.6億多。由於颱風從嘉義縣登陸，嘉義縣市與台南市災損非常嚴重，國教署也針對緊急災害需要重建進行撥款，包括嘉義縣與台南市撥款450萬、嘉義市180萬元，彰化縣也撥款300萬元，這是第一波。

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鄭英耀進一步表示，總統與行政院長都非常關心這次颱風的影響，各地方政府也有災害緊急準備金，若不夠的話，行政院公共工程處也有，教育部接到地方災損申報後，會向工程會申報，教育部會「從快、從簡、從速」，把經費撥到地方進行災後重建，讓學校能快速恢復正常教學。

而根據教育部統計資料，截至昨天18時為止，全台共有554校（館所）受損，初估金額為2億6439萬餘元，受災館所1所為國立科學工藝博物館。若以受損校數區分，台南市172校最多，其次為嘉義縣123校、雲林縣78校。

若以縣市損失金額區分，台南市損失9709萬最多，其次為嘉義縣8100萬餘元、嘉義市4256萬餘元。

若以學校區分，單一學校災損金額最高為真理大學台南校1040萬元，災損包括全校多處玻璃、路燈、屋頂、教室輕鋼架損毀，校園正門及後門伸縮鐵門設備、教學大樓空調設備損壞：其次為台南大學附中1020萬元，災損包括網球場圍籬傾倒、農牧園區多處毀損、探索公園高牆損毀；接著為國立嘉義家職645萬餘元，災損包括活動中心明架吸音天花板骨架受損及板塊掉落、冷空調散熱水塔損壞等。