雲林草嶺潭大雨現堰塞湖！水利署判斷無立即危險　籲勿進入河道　

▲雲林草嶺潭因大雨形成堰塞湖 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

丹娜絲颱風已遠離台灣，但強勁颱風尾連日橫掃中部地區、引發大雨或豪雨，雲林草嶺潭因連日大雨山體滑落，已形成了堰塞湖。水利署第四河川分署指出，目前正在現場了解堰塞湖壩體規模及回水影響範圍，研擬進一步處理方案。

分署長李友平表示，接到訊息後看了水位站，確實水流有被阻斷，在20分鐘內水位的高度下降20公分，就立刻去看情況怎麼樣，發現位置還沒有真正的明確，不過就是在十幾年前的草嶺潭，有大雨沖刷形成堰塞湖，昨天影像判斷，那邊有一條水流還可以往下流，立即危險應該是還沒有。

李友平說明，要找到一條機器可以下到河道的路，趕快用怪手去把那條引流的溝渠挖大一點，讓水能夠流到下游，不要讓水位持續變高，目前沒有形成一個壩，沒有所謂的潰堤情況。



四河分署指出，8日傍晚接獲通報，清水溪可能發生堰塞湖，立即查詢草嶺下游清水溪橋水位站水位，發生20分鐘遽降下降1.2m情形。立即請草嶺志工查處回報草嶺有形成堰塞湖。隨即依sop先行傳真通報雲林與嘉義縣政府，及下游清水溪沿岸村里辦公室加強警戒並廣播通知民眾，避免進入河道，以維安全。今日早上由水利署陳副總率應變小組、並會同雲林縣政府、古坑鄉公所、村長等相關人員會勘。目前正在現場了解堰塞湖壩體規模及回水影響範圍，研擬進一步處理方案。