　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖！水利署判斷無立即危險　籲勿進入河道　

▲▼ 草嶺潭 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林草嶺潭因大雨形成堰塞湖 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

丹娜絲颱風已遠離台灣，但強勁颱風尾連日橫掃中部地區、引發大雨或豪雨，雲林草嶺潭因連日大雨山體滑落，已形成了堰塞湖。水利署第四河川分署指出，目前正在現場了解堰塞湖壩體規模及回水影響範圍，研擬進一步處理方案。

分署長李友平表示，接到訊息後看了水位站，確實水流有被阻斷，在20分鐘內水位的高度下降20公分，就立刻去看情況怎麼樣，發現位置還沒有真正的明確，不過就是在十幾年前的草嶺潭，有大雨沖刷形成堰塞湖，昨天影像判斷，那邊有一條水流還可以往下流，立即危險應該是還沒有。

李友平說明，要找到一條機器可以下到河道的路，趕快用怪手去把那條引流的溝渠挖大一點，讓水能夠流到下游，不要讓水位持續變高，目前沒有形成一個壩，沒有所謂的潰堤情況。

四河分署指出，8日傍晚接獲通報，清水溪可能發生堰塞湖，立即查詢草嶺下游清水溪橋水位站水位，發生20分鐘遽降下降1.2m情形。立即請草嶺志工查處回報草嶺有形成堰塞湖。隨即依sop先行傳真通報雲林與嘉義縣政府，及下游清水溪沿岸村里辦公室加強警戒並廣播通知民眾，避免進入河道，以維安全。今日早上由水利署陳副總率應變小組、並會同雲林縣政府、古坑鄉公所、村長等相關人員會勘。目前正在現場了解堰塞湖壩體規模及回水影響範圍，研擬進一步處理方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

嘉義縣災後復原工作全面展開　跨縣市合作結合在地加速進度

狂風暴雨中的警界英雄！　嘉義警員火速清理路樹

享鴨捐款30萬助偏鄉兒少　黃偉哲勉勵孩子傳遞溫暖力量

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖！水利署判斷無立即危險　籲勿進入河道　

台南7/16舉辦城鎮韌性防空演習　黃偉哲籲民眾配合避難與交管

雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

嘉義縣災後復原工作全面展開　跨縣市合作結合在地加速進度

狂風暴雨中的警界英雄！　嘉義警員火速清理路樹

享鴨捐款30萬助偏鄉兒少　黃偉哲勉勵孩子傳遞溫暖力量

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖！水利署判斷無立即危險　籲勿進入河道　

台南7/16舉辦城鎮韌性防空演習　黃偉哲籲民眾配合避難與交管

雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

快訊／不要命！彰化二水汽機車硬闖封鎖線　下秒險遭泥石吞沒

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

地方熱門新聞

嘉義市「百人排隊」倒垃圾！警方出動管制

即／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」

小金門507戶停電一片黑　台電派員搶修中

金獎120萬　桃園第四屆科技表演藝術獎徵件起跑

台電桃園區處同仁　赴雲嘉南搶修助復電

金門員工失聯　警靠監視器鷹眼神速尋回

拚今晚復電九成！台電動員1123人力全力搶修台南電網

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

台南麻豆文旦落果嚴重黃偉哲籲加速補助核撥讓農民安心過中秋

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

台南停電20萬戶！已復電16.5萬戶黃偉哲感謝台電日夜搶修

觀音佛誕7月13日登場安平觀音亭素齋250桌弘揚慈悲心

從資訊工程師到調香冠軍！嘉藥陳晁嘉以香氣打造第二人生

新竹市駁斥中低收入補助被砍4000　高虹安一毛未砍反而加碼營養補助金

更多熱門

相關新聞

金門旅客滯留軍機疏運擠爆尚義機場

金門旅客滯留軍機疏運擠爆尚義機場

丹娜絲颱風來襲，導致台金航線交通中斷，數千名旅客滯留金門，回家之路困難重重。金門地區自7日下午啟動疏運計劃，經過1天半的努力，至8日晚間末班機起飛後，仍有近500名旅客因無座可乘滯留。今日（9日）一早，尚義機場大廳再度湧入大批旅客，場面擠爆，滯留者焦急等待候補，返家成為一場漫長的拉鋸戰。

新莊、洲際因雨延賽　中職9日3場全泡湯

新莊、洲際因雨延賽　中職9日3場全泡湯

雲林風災農損僅次台南卻未被納全品項救助　張嘉郡：農業部應公平

雲林風災農損僅次台南卻未被納全品項救助　張嘉郡：農業部應公平

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

她秀紀錄轟藍白假關心農民：元凶演得像大善人

她秀紀錄轟藍白假關心農民：元凶演得像大善人

關鍵字：

颱風雲林堰塞湖水利山崩

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面