彰化大雷雨連炸2天！二林鎮道路成汪洋、溪州鄉驚現小瀑布

記者唐詠絮／彰化報導

大雷雨連2天狂炸彰化，災情不斷！二林鎮斗苑路一段今(9)日依舊泡在水裡，整條馬路汪洋一片，水深達半個輪胎高，四線道縮減成「一線道」勉強通行，更有機車騎士冒險涉水，畫面驚險萬分。而在溪州鄉，暴雨導致稻田滿溢，馬路上竟出現「小瀑布」，水流不斷沖刷道路，農田與水溝界線完全消失，景象相當駭人。

▲彰化溪州鄉驚現小瀑布淹水成災。（圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮淹沒輪胎機車硬闖涉水而行。（圖／民眾提供）

連日暴雨讓二林鎮斗苑路一段成了「大型游泳池」，積水遲遲無法消退，水深約半個輪胎高，車輛經過時濺起巨大水花，險些波及路旁民宅。由於只剩一個車道勉強可行，交通大打結，駕駛人叫苦連天。更危險的是，仍有機車騎士冒雨硬闖，整輛車幾乎泡在水裡，搖搖晃晃前行，讓目擊民眾捏把冷汗：「萬一熄火或跌倒，後果不堪設想！」

▲彰化二林鎮道路淹水。（圖／民眾提供）

不只二林慘淹，溪州鄉也傳出災情。暴雨導致稻田水位暴漲，大水直接漫溢到道路上，形成「田間小瀑布」，湍急水流不斷從路面沖刷至另一側農田，遠遠望去，根本分不清哪裡是田、哪裡是水溝，景象相當恐怖。

農民憂心忡忡，擔心稻作泡水腐爛，生計受影響。有網友拍下畫面PO網，驚呼：「這根本是河流吧？農田變災區！」積水遲遲未退，居民氣炸，「每次下雨就淹」，更有民眾質疑，極端氣候下，現有防洪設施根本就不足以應付未來的暴雨威脅。

▲溪州鄉驚現小瀑布淹水成災。（圖／民眾提供）▼看不到何處是路面還是水溝或是農田。（圖／民眾提供）