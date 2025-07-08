剛被普丁拔官！俄交長幾小時後「車上自殺」　同部門官員也暴斃

▲俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）疑似自殺身亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）7日遭總統普丁開除，幾小時之後就被發現身亡，當局定調為自殺案件。同一天，交通部下轄機構也有另一名官員猝死，但當局強調2案並無關聯。

俄羅斯調查委員會（ICR）表示，53歲的斯塔羅沃伊特，被發現陳屍在莫斯科近郊奧金佐沃（Odintsovo）一輛汽車內，身上有槍傷。他們仍在調查確切死因，但「主要推論是自殺」。

當天上午，克里姆林宮才在官方網站公布他被革職的消息，並且安排其副手尼基丁（Andrey Nikitin）代理部長職務。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕透露斯塔羅沃伊特被革職的原因，僅表示「並非因為缺乏信任」，除此之外

Footage from the scene of the death of former Russian Transport Minister Roman Starovoit has appeared online



Roman Starovoit's body was found in a Tesla Model X. Kremlin media reports that Starovoit could have been detained tonight by Investigative Committee officers for… pic.twitter.com/m6qqn9mfWs — Visegrád 24 (@visegrad24) July 7, 2025

CNN指出，斯塔羅沃伊特2024年5月升任交通部長前，曾任西南部邊境的庫斯克州（Kursk）州長，由於任內發生烏克蘭突襲事件，他被認為必須為安全漏洞負責。

俄羅斯媒體則報導，斯塔羅沃伊特可能涉入庫斯克州邊防工事建設資金挪用案，正在接受調查，甚至可能被捕。在斯塔洛沃伊特之前，也曾擔任庫斯克州長的斯米爾諾夫（Alexei Smirnov），今年4月已因涉入同案被捕。

同一天，俄羅斯交通部下轄鐵路運輸局，42歲官員科爾內丘克（Andrey Korneichuk）也在工作場所死亡。根據俄羅斯官媒報導，他可能死於「急性心臟衰竭」，沒有跡象顯示2起死亡案件有所關聯。

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