剛被普丁拔官！俄交長幾小時後「車上自殺」　同部門官員也暴斃

▲俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特(Roman Starovoit)疑似自殺身亡。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特(Roman Starovoit)7日遭總統普丁開除,幾小時之後就被發現身亡,當局定調為自殺案件。同一天,交通部下轄機構也有另一名官員猝死,但當局強調2案並無關聯。

俄羅斯調查委員會(ICR)表示,53歲的斯塔羅沃伊特,被發現陳屍在莫斯科近郊奧金佐沃(Odintsovo)一輛汽車內,身上有槍傷。他們仍在調查確切死因,但「主要推論是自殺」。

當天上午,克里姆林宮才在官方網站公布他被革職的消息,並且安排其副手尼基丁(Andrey Nikitin)代理部長職務。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕透露斯塔羅沃伊特被革職的原因,僅表示「並非因為缺乏信任」,除此之外

Footage from the scene of the death of former Russian Transport Minister Roman Starovoit has appeared online



Roman Starovoit's body was found in a Tesla Model X. Kremlin media reports that Starovoit could have been detained tonight by Investigative Committee officers for… pic.twitter.com/m6qqn9mfWs