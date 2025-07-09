開冷氣煮飯險滅門！　一家五口緊急送醫

▲溫州一家五口吹冷氣煮飯，出現頭暈、噁心症狀。（示意圖／CFP）



文／香港01

炎炎夏日開冷氣機是平常事，卻差點導致全家滅門？浙江省溫州市一家五口在家中吃飯後，陸續出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，以為是食物中毒，但送院檢查發現，竟然是一氧化碳中毒，原因更與開冷氣煮飯有關。

綜合媒體報導，溫州市一家五口日前買菜煮飯開心度個家庭日，詎料翌日凌晨4時許，一家人陸續出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，立即送院就診。他們本以為是食物中毒，但血液檢查顯示，動脈血中碳氧血紅蛋白均接近12.8%，即確診爲「一氧化碳中毒」。

為什麼會「一氧化碳中毒」？其中1名家庭成員「阿旺（化名）」告訴醫生，當晚在家煮飯聚餐，因爲天氣實在太熱，家裏一整天都關門窗開冷氣，吃完飯後就睡覺了。

醫生留意到，「阿旺」家使用的是「燃氣竈」（瓦斯爐），估計與關門窗開冷氣煮食通風不良有關，「或許是因爲在空調（冷氣）房使用燃氣竈做飯，導緻氧氣含量持續下降，造成燃燒不充分而産生一氧化碳，加上通風不良導緻中毒」。

溫州市中西醫結合醫院急診科主治醫生池東指出，「一氧化碳中毒」主要表現爲各系統缺氧症狀，其中「輕度中毒」以腦缺氧爲主要表現，會出現頭暈頭痛、眼花耳鳴、噁心、嘔吐等症狀；「中度中毒」是在「輕度中毒」症狀基礎上，出現面色潮紅、口唇櫻桃紅、乏力、多汗、昏迷或意識模糊等症狀；「重度中毒」患者則有肺水腫、腦水腫、昏迷、意識障礙、四肢陣發性或強直性痙攣等，多有腦水腫、肺水腫、心肌損害、心律失常和呼吸抑制等，可造成死亡。

池東補充，雖然如今不少家庭使用的是天然氣，但強調不管是天然氣還是燃氣，使用時都要注意房間通風，如出現頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、乏力等症狀，應立即開窗通風，及時就醫。