宿管大爺傳熱死！青島大學急裝冷氣：本就有計劃

▲宿管大爺疑似因為太熱猝死。（圖／翻攝極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島大學的學生先前曾反映學校宿舍沒裝冷氣，夏天非常難熬，但未受校方重視。不料，7月6日一名宿舍管理員疑因天氣太熱猝死後，校方隔日就突然宣布要裝冷氣了，還強調與意外事件無關。

猝死的宿舍管理員任職於青島大學的浮山校區，據學生透露，宿管大爺平常住在宿舍門口的值班室平房內，裡面只有電風扇，沒有冷氣，每天早上都可以看到大爺在門外乘涼。

儘管官方通報稱「初步排除刑事案件可能，具體原因正在調查中」，但學生與網友都猜測，宿管大爺就是被熱死的。學生指出，宿管大爺平時生活節儉，多是自己煮麵吃，離世的前幾天，還向學生說撿了畢業生不要的棉襖、鞋子，準備今年過冬穿。

▼悲劇傳出後，宿舍開始安裝冷氣。（圖／翻攝極目新聞）



學生表示，學生宿舍同樣沒有空調，已影響到學生的休息，經常半夜被熱醒，已有學生中暑被救護車送院治療。

事實上，早在去年，就已經有許多學生向校方反映宿舍沒冷氣的問題。2024年9月的開學典禮上，校長對此表示，會努力解決大家關心的空調問題，引起學生們一片歡呼。

諷刺的是，宿管大爺6日猝死後，校方7日突然就宣布將在暑假為學生宿舍安裝冷氣，還特別強調，本來就有安裝計劃，都招完標了，很多辦公室都已經安裝。