快訊／國家警報響！　大雷雨炸11縣市

▲大雷雨狂炸。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

「山區暴雨」國家警報響，11縣市大雷雨警戒！氣象署提醒，今天低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高。

►大雷雨示警區域

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苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、西港區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市：小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

台東縣：卑南鄉、金峰鄉、達仁鄉

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署今天8時49分對雲林縣、嘉義縣、台中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署8時51分對嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署8時49分針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至10時49分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署8時51分針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至10時51分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今天低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高，容易出現短延時強降雨，中南部有陣雨或雷雨，下雨時間長，且有大雨或局部豪雨發生機率；其他地區也有短暫陣雨或雷雨，午後北部、東半部山區有局部大雨發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

