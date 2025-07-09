三星摺疊旗艦 Z Fold7、Flip 7登場　挑戰「最輕薄王者」

記者蘇晟彥／台北報導

一如外界期待，三星在Unpacked 2025 正式揭曉Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7全新摺疊機系列，今年主打「迄今最輕薄」， Z Fold7展開機身厚度為 4.2mm，摺疊厚度為 8.9mm，較前代厚度減少 28%，重量為 215 克；Z Flip7 展開機身厚度為 6.5mm，摺疊厚度為 13.7mm，重量 188 克，分別推出3+1色（網路商城限定色），同時搭載三星最自豪的AI系列，將打造全新行動體驗，但整體來說，這一代僅在輕薄度上減輕，規格、性能上僅有略微提升，並沒有革命性的突破。

Galaxy Z Fold7、Z Flip7 預計25 日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

▼Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7 正式揭曉。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據 Grand View Research 研究報告指出，隨著摺疊手機技術日趨成熟，消費者接受度提升，預期將持續推升市場需求。看好 2030 年全球智慧型摺疊手機市場規模將達 740.2 億美元，年複合成長率 13.5%。三星自 2019 年開創摺疊智慧型手機全新形態，不斷精益求精，引領該市場發展。

2024 年台灣摺疊手機整體市場銷量較 2023 全年微幅下降約 8%。而根據三星依照用戶習慣調查，Z Fold6 （大折）男性使用佔 7成、Z Flip6（小折）女性使用佔6成，針對 S25 系列用戶調查前五大最常使用的 AI 功能依序為：搜尋圈、通話即時翻譯/翻譯助理、生成式相片編輯、音訊橡皮擦、以及跨 App 秒到位，對AI有相當大程度依賴需求。

▼女性使用Z Flip6 比例較高。

Galaxy Z Fold7 為迄今最輕薄的 Galaxy Z 系列，展開機身厚度為 4.2mm，摺疊厚度為 8.9mm，較前代厚度減少 28%；重量自 239 克減少至 215 克。機身邊框採用 Advanced Armor Aluminum，強度較上代提升 10%。顯示螢幕採用 Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 陶瓷玻璃，內頁螢幕 UTG 超薄可摺式玻璃厚度加厚，並優化轉軸結構，在超薄設計中提供更加強悍堅實的保護。

Galaxy Z Fold7 相機主鏡頭升級為 2 億畫素，捕捉場景完整細節，拍遠也顯氣勢。在昏暗情境下，放入裁切遠拍保有清晰的畫質表現；同時影像的亮度提升 34%，吸光度亦較前代提升 18%，進一步強化低光源影像品質。此外，相機模組亦因應摺疊型態重新設計，較 Galaxy S25 Ultra 縮小 18%，將旗艦級影像實力收納纖薄機身中。內頁螢幕相機提升至 1,000 萬畫素，100 度視角，以 Flex Mode 輕鬆參與視訊會議、盡覽寬廣視界。

Galaxy Z Fold7 配備加大 8 吋內螢幕（較前一代提升 11%）、6.5 吋封面螢幕，展開手機即可享受沉浸式視野。超大螢幕可同時開啟多重視窗，同時看報表、撰寫商務郵件、查詢網路資料，多工操作游刃有餘。處理器部分，搭載 Snapdragon 8 Elite for Galaxy 處理器，CPU 效能較前代提升 38%，GPU 較前代提升 26%，NPU 較前代提升 41%並具備 4,400 mAh 電池續航力。

在三星最自豪的AI部分，則與先前機種略為升級，包含AI 即時視覺對話、音訊橡皮擦、寫作智慧助理等，Galaxy AI 也支援共 46 種語言翻譯，透過摺疊機的雙面翻譯窗，可將翻譯內容分別顯示於談話雙方的螢幕，提升便利性。而會議期間的錄音，亦可由 Galaxy AI 生成逐字稿、摘要與翻譯，大幅提升生產力。

Galaxy Z Fold7 將提供海影藍（Navy）、墨夜黑（Black）及淬鍊銀（Silver）三種顏色選擇，共推出 RAM 16GB + ROM 1TB、RAM 12GB + ROM 512GB 以及 RAM 12GB + ROM 256GB 版本，預計於 7 月 25 日起於特定市場上市。台灣上市計畫未定。

▼機身厚度為 4.2mm、摺疊厚度為 8.9mm。

▼從左到右分別為墨夜黑（Black）、淬鍊銀（Silver）以及海影藍（Navy），網路商城還有額外限定色。



Galaxy Z Flip7（小折） 是社群玩家的自拍神器，輕薄機身設計便於隨身攜帶，搭配強大 AI 智慧應用，為用戶打造更直覺、便利且時尚的行動生活。封面螢幕提升至 4.1 吋，邊框縮窄 70%，視野放大精彩加倍。並升級 120Hz 畫面更新率，操作體驗更流暢。

Galaxy Z Flip7 展開機身厚度為 6.5mm，摺疊厚度為 13.7mm，重量 188 克。轉軸厚度較前代薄近 30%，帶來更纖薄的極佳握持感。Galaxy Z Flip7 的多角度免手持拍攝特色備受星粉喜愛。Galaxy Z Flip7 配備 5,000 萬畫素主鏡頭，捕捉豐富細節，從日常隨拍到旅遊紀錄，都能拍出專業級畫面。1,000 萬畫素內頁鏡頭，滿足高品質自拍與視訊，每個角度都精彩可見。

Galaxy Z Flip7 採用 Exynos2500 處理器，強悍效能陪伴用戶盡情暢玩。電池容量提升至 4,300mAh，整日出外續航也超安心。內外螢幕峰值亮度升級至 2,600 尼特，是前代規格的 1.6 倍，結合 Vision Booster 技術，在強烈陽光下，也能呈現清晰鮮明的畫面細節。

Galaxy Z Flip7 是專為使用者設計的口袋隨身專屬助理。多功能封面螢幕支援跨 App 秒到位，用戶無須展開手機，只需透過自然的語音指令，便可請 Gemini Live 協助搜尋地圖、傳送訊息等一氣呵成。展開後，亦可透過 Gemini Live AI 即時視覺對話功能，分享用戶所見，並與 AI 深度交談、參觀畫展時，便能了解畫作背後的藝術巧思。

Galaxy Z Flip7 共提供海影藍（Navy）、墨夜黑（Black）及輕緋紅（Coral Red）三種顏色選擇。共推出 RAM 12GB + ROM 512GB 以及 RAM 12GB + ROM 256GB 版本。

▼轉軸厚度較前代薄近 30%。