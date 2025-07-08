台積電員工平均分紅逾180萬創新高！　 韓媒對比三星落差巨大

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧（AI）產業迅速崛起，正在重塑全球半導體產業版圖，也牽動企業員工的獎酬命運。韓媒指出，台積電因2024年營運表現亮眼，平均每位員工分紅逼近新台幣200萬元，創下歷史新高；相較之下，韓國三星電子晶圓代工部門則連續第二次沒有任何績效獎金，落差極大。

《朝鮮日報》6日報導，台積電本月初依照去年績效發放獎金，董事會核准總額達新台幣1,405.9億元（約6.65兆韓元），年增逾40％。若以台積電約7.7萬名員工估算，平均每人可領逾180萬元（約8,500萬韓元），年資六年以上工程師的總收入甚至可能突破新台幣500萬元（約韓元2.36億元）。

反觀三星，其晶圓代工部門因訂單減少、業績虧損，今年上半年無法發放「目標達成獎金」（TAI），讓員工士氣大受打擊。根據該獎勵制度，表現優異者原可領取相當於月薪100％的獎金，但該部門已連續兩次掛零。

三星的記憶體部門情況稍好，上半年TAI為月薪的25％。但報導指出，三星在高頻寬記憶體（HBM）領域遭SK海力士急起直追，市佔遭威脅。SK海力士已成功供貨輝達HBM3E產品，並於第一季登上全球DRAM市場龍頭寶座，使三星營收未如預期，進一步影響整體獎金發放表現。