三星Watch 8全系列亮相　健康監控Level up、首款支援Gemini手錶

記者蘇晟彥／台北報導

三星 9日晚間舉辦Unpacked 2025，發表下半年新品，其中Galaxy Watch來到第8代，將推出 Galaxy Watch 8、Watch 8 Classis 及 Watch 8 Ultra 3款， 在機身設計上厚度減少11%、搭配瞬扣錶帶系統，螢幕亮度在陽光下可視度也達到3,000尼特，三款都分別有不同顏色，Galaxy Watch Ultra 則同步推出ROM 64GB 大容量版本，產品將於25日在特定市場上市，台灣上市日期未定。

▼本次在穿戴式裝置上，共推出 Galaxy Watch 8（右）、Watch 8 Classic（左） 及 Watch 8 Ultra（中） 3款。（圖／記者蘇晟彥攝）

三星表示，根據市調機構 Statista 預估，2025 年全球智慧手錶市場規模將成長 11.6%。順應此趨勢，三星推出全新 Galaxy Watch8 與 Galaxy Watch8 Classic 及 Galaxy Watch Ultra 三款智慧手錶，以嶄新設計結合升級功能及 AI 應用。

．Galaxy Watch8 具有洗鍊流線的外型，適合想記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者

．Galaxy Watch8 Classic 具備廣受喜愛的實體旋轉錶圈，鎖定追求商務奢華、經典智慧錶體驗的用戶。

．Galaxy Watch Ultra 亦同步推出全新顏色鈦夜藍 (Titanium Blue) 與 ROM 64GB 大容量版本。

在Watch 8系列上，都以全新設計鈦金屬打造，機身厚度較前代減少 11%，搭配全新親膚扣環錶帶系統，更貼合手部構造。大幅提升配戴舒適度與測量精準度，指示螢幕亮度較前代提升 50% 來到 3,000 尼特，戶外使用時畫面更清晰。同時搭載 3 奈米處理器晶片，提升流暢體驗，續航時間較前代提升。

▼Watch 8系列搭載 3 奈米處理器晶片，在流暢度上提升，螢幕亮度在陽光下也提升到 3,000 尼特。



此外，Galaxy Watch8 Classic 具備快速運動鍵，可設定鍛鍊開始、暫停、重啟、結束運動模式或作為量測身體成分功能，提供更便利的使用體驗。該系列皆配備藍寶石鏡面，具備卓越的抗刮性能，搭配 IP68+5ATM 防水防塵等級與 810H 軍規耐用認證。

對於消費者來說，穿戴式裝置另外一個功能就是運動、健康相關監測，這次Galaxy Watch8也將化身全方位健康教練

健康深入分析： 一夜好眠，三星持續強化各項睡眠相關工具，助力培養正向睡眠習慣

現在，僅需配戴手錶連續三天即可啟動睡眠模式，即能獲得各項洞察。全新「就寢時間建議」能綜合評估睡眠驅動力與生理時鐘，計算最佳就寢時間，協助改善不規律作息。「血氧負荷」功能可於睡眠期間測量血氧系統所承受的壓力程度，並綜合分析睡眠、運動與壓力相關的生活型態，提供寶貴分析。

練跑教練： 配戴 Galaxy Watch 跑歩 12 分鐘後，系統將分析運動表現給予 10 級級分，使用者可依等級選擇專屬訓練計畫，避免不當運動導致傷害，循序漸進挑戰更高目標。

抗氧化指數 ：食物中蘊含的抗氧化物，能助健康抗老化一臂之力。透過 Galaxy Watch8 系列先進的 BioActive 感應器，使用者可在短短五秒內完成測量皮膚內的類胡蘿蔔素，提供即時建議回饋。

跨 APP 執行秒到位： Galaxy Watch 系列為全球首款支援 Google Gemini 的智慧手錶，透過自然的對話互動，無須執行跨應用程式的多層複雜任務。如跑步時，用戶可輕鬆透過語音指令，由 AI 直接撥寫並傳送訊息給朋友，大幅提升便利性。

Gemini： 可理解複雜對話並提供深度建議，例如享用大餐後，可詢問 Gemini「需要運動多久才能消耗熱量？」化身最貼近生活的智慧助理。

全面搭載 One UI 6.0 ：為 Galaxy Watch 微型裝置身優化 UX 介面設計與 AI 創新，帶來更豐富且個人化的體驗。支援自訂顯示內容，如將通知分組、置頂常用應用程式、一眼掌握關鍵資訊。全新加入「Now Bar」功能，包括訊息通知、音樂、通話等多項實用工具，讓用戶快速查看重要資訊，無須中斷手邊的任務，提升操作效率。

目前台灣上市計畫未定。

Galaxy Watch8 推出 40mm 及 44mm 兩種尺寸選擇，電量分別為 325mAh 與 435mAh。採用鋁合金外框，提供星石灰 (Graphite)、冰川銀 (Silver) 兩種顏色；Galaxy Watch8 Classic 推出 46mm 單一尺寸選擇，電量升級至 445mAh。採用不鏽鋼外框，提供曜石黑 (Black)、穹蒼白 (White) 兩種顏色；Galaxy Watch Ultra 提供 47mm 單一尺寸，推出鈦夜藍 (Titanium Blue) 新色與 ROM 64GB 版本。

▼Galaxy Watch Ultra推出鈦夜藍 (Titanium Blue) 新色。