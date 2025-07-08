台鐵「林內=二水」搶通單線行車　誤點逾2小時可免費再搭一次

▲台鐵搶通二水和林內路段單線通車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

豪雨狂轟，台鐵今(8日)下午2時25分林內到二水間路線掏空，雙線不通，台鐵啟動公路接駁，經全力搶修後，二水至林內間下午4時48分提前恢復單線雙向通車，預計晚間6時雙線通車，台鐵表示，受影響期間旅客未使用車票1年內可全額退費，搭乘誤點班次逾120分鐘，未來可免費再搭一次。

豪雨造成彰化大淹水，台鐵也傳出災情，今下午2時25分彰化縣的二水站到雲林縣的林內站間，受豪雨影響導致路線掏空，雙線不通。

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台鐵公司表示，經全力搶修，已於今(8)日下午4時48分提前恢復東正線單線雙向通車，預計晚間6時恢復雙線雙向通車；搶修期間為加強旅客輸運，公路接駁範圍擴大為二水=斗六間，恢復單線雙向通車後，視情況機動調整。

台鐵也公布退、換票規定，台鐵說明，受豪大雨影響致行經二水=林內區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

此外，旅客若於台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，台鐵表示，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。