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彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲彰化上空因對流旺盛，出現密集閃電。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

今天上午開始在彰化一帶發生劇烈降雨，不僅造成多處淹水，降雨期間閃電頻傳，根據天氣風險公司觀測，上午10時至中午12時，彰化上空閃電總計發生逾3萬次，其中對地閃電（指肉眼可視的閃電）就超過5800次，顯示對流相當旺盛。

氣象署指出，今天對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化縣已有大豪雨，南投縣已有豪雨發生，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。

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前中央氣象局局長鄭明典也在臉書貼出衛星雲圖，表示中部上空出現「超強對流胞特徵」，彰化-台中近海的對流胞發展旺盛，雲頂出現均勻的波紋，這是強烈對流雲頂的特徵，「局部地區可能有狂風暴雨+冰雹！」

根據中央社報導，天氣風險公司預報員廖于霆指出，今天西南風帶來暖濕空氣，造成中部大氣不穩定，而上半天的陸風像引信，點燃這層不穩定的空氣，才造成劇烈降雨。

廖于霆指出，根據天氣風險觀測資料，上午10時至中午12時在彰化上空閃電總計發生逾3萬次，其中對地閃電（指肉眼可視的閃電）就超過5800次。

氣象署預測，明天低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，北部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。
 

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